Lavni nan Manje nan Espas: Ap grandi plant pou misyon ki dire lontan

Pandan NASA ap prepare pou misyon sou lalin lan ak Mas, yon defi enpòtan se asire yon sous manje dirab pou manm ekipaj yo pandan sejou pwolonje yo nan espas. Kounye a, astwonòt prensipalman konte sou manje preanbalaj, ki gen limit an tèm de bon jan kalite ak nitrisyon sou tan. Pou adrese pwoblèm sa a, chèchè yo ap eksplore posiblite pou yo grandi manje nan espas, minimize bezwen pou repwovizyone souvan epi asire yon rezèv manje fre ak nourisan pou misyon ki dire lontan.

NASA te inisye pwojè "Growing Beyond Earth" an kolaborasyon ak Fairchild Botanical Garden an 2015. Pwojè sa a enplike plizyè santèn klas syans nan lekòl presegondè ak segondè atravè peyi Etazini k ap grandi divès semans nan yon abita ki sanble ak youn nan Estasyon Espas Entènasyonal la ( ISS). Lè sa a, grenn ki byen devlope nan salklas sa yo transfere nan yon chanm nan Kennedy Space Center NASA an pou plis tès. Grenn yo chwazi yo evantyèlman voye bay ISS pou evalye kwasans yo nan kondisyon mikrogravite.

NASA te devlope tou sistèm espesyalize pou sipòte kwasans plant nan espas. Sistèm Pwodiksyon Legim (Veggie) se yon chanm ba-pouvwa ki kapab kenbe sis plant. Manm ekipaj yo manyèlman gen tandans pou plant yo, wouze yo alamen. Yon lòt sistèm, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), otomatize manje ak awozaj plant yo. Abita Plant Avanse a se yon aparèy konplètman otomatize ki fèt pou etidye kwasans plant ak patisipasyon ekipaj minimòm.

Kondisyon limyè ak eleman nitritif yo enpòtan pou kwasans plant siksè nan espas. Yon seri de eksperyans ke yo rekonèt kòm Veg-04A, Veg-04B, ak Veg-05 eksplore kwasans lan nan moutad Mizuna, yon rekòt fèy vèt, nan diferan kondisyon limyè. Yo te konpare pwodiksyon an, konpozisyon nitrisyonèl, ak nivo mikwòb plant ki grandi nan espas yo ak sa yo ki grandi sou Latè. Manm ekipaj yo te evalye tou gou, teksti, ak lòt karakteristik pwodui yo. Yon lòt eksperyans, Plant Habitat-04, konsantre sou entèraksyon plant-mikwòb epi evalye gou ak teksti piman chili.

Eksperyans inisyal yo te demontre ke mikrogravite ka afekte devlopman plant men li pa mal sante plant an jeneral. Pou egzanp, plant ble te grandi 10% pi wo nan mikrogravite konpare ak tokay yo sou Latè. Ankèt sou kwasans plant yo revele ke plant yo ka adapte yo ak mikrogravite lè yo chanje ekspresyon jèn ki gen rapò ak estrès espas ki pwovoke. Deteksyon gravite nan plant yo te eksplore atravè envestigasyon Plant Gravity Sensing ki te fèt pa Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Etid sa a mezire enpak mikwogravite sou nivo kalsyòm, bay apèsi sou konsepsyon metòd efikas pou grandi plant nan espas.

Livrezon dlo adekwat se yon defi enpòtan nan mikrogravite. Ankèt Jesyon Dlo Plant la te demontre yon metòd idroponik pou bay rasin plant dlo ak lè. Etid XROOTS la te fè eksperyans ak teknik idroponik ak aeroponik (ki baze sou lè) kòm altènativ nan kiltivasyon tradisyonèl ki baze sou tè. Teknik sa yo gen potansyèl pou pèmèt pwodiksyon rekòt gwo echèl pou eksplorasyon espas nan lavni.

Anplis de sa, envestigasyon VEG-03 yo te enplike kiltive legim divès kalite, ki gen ladan Extra Dwarf Pak Choi, Amara Moutad, ak Leti Wouj Romaine. Pandan eksperyans la, astronot NASA Mike Hopkins te fè premye transplantasyon plant nan espas, transfere jèrm ki an sante soti nan yon zòrye nan plant ki gen difikilte nan Veggie. Transplantasyon siksè sa a prezante nouvo posiblite pou amelyore kwasans plant nan mikrogravite ak elaji varyete rekòt ki ka grandi nan espas.

Pandan NASA ap kontinye rechèch ak eksperyans li yo, li evidan ke plant k ap grandi nan espas se yon solisyon pwomèt pou misyon ki dire lontan. Konesans yo jwenn nan efò sa yo pral ede fòme teknoloji ak metòd alavni pou pwodiksyon manje dirab nan espas, sipòte objektif anbisye ajans lan nan eksplorasyon imen pi lwen pase Latè.

Sous:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)