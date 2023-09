Evolisyon mamifè nan Afrik pa kondwi pa ekspansyon Grassland, etid sijere

By

Nouvo rechèch defi kwayans ki te genyen depi lontan ke evolisyon mamifè nan Lafrik di, ki gen ladan zansèt imen modèn yo, te prensipalman kondwi pa ekspansyon nan preri. Yon etid chèchè nan University of Utah te fè sijere ke chanjman nan vejetasyon ka enfliyanse seri espasyal gwoup mamifè yo, ki mennen ale nan disparisyon ak orijin nouvo espès yo. Etid la konsantre sou modèl repons 58 espès èbivò modèn nan chanjman nan kouvèti bwa atravè pak ak rezèv nati an Afrik. Rezilta yo te revele yon preferans pou anviwònman ki gen apeprè mwatye kouvèti bwa, pandan ke trè kèk espès prefere prari louvri oswa forè fèmen.

Ekip rechèch la te tou pran an konsiderasyon preferans dyetetik espès mamifè yo, ki gen ladan grazers, navigatè, frugivores, ak manje melanje. Espès ki te prefere abita ouvè yo te montre yon bès nan pwobabilite kòm kouvèti woody ogmante, pandan y ap espès ki prefere rakbwa fèmen yo te montre yon bès nan pwobabilite ak yon chanjman nan direksyon prari louvri. Etid la te jwenn ke kèk espès, tankou impala, boufalo, ak gnou, pa montre okenn sansiblite pou chanje kouvèti vejetasyon an.

Chèchè yo te konkli ke ekosistèm ki gen plis chans pou yo te pwopagasyon nan fen Senozoik la se te yon anviwonman savann, domine pa preri antremele ak touf ak pye bwa. Anviwònman sa yo te trè enfliyanse pa presipitasyon anyèl, ki ta ka swa diminye pwodiktivite kwasans nan kondisyon ki pi arid oswa dilye eleman nitritif plant nan zòn ki gen twòp lapli.

Etid la tou mete aksan sou limit yo nan sèvi ak rès fosil yo rekonstwi chanjman nan jaden flè sot pase yo. Etid anvan yo te sijere ke sèten fosil endike rakbwa dans, men rechèch sa a demontre ke fosil sa yo ka pa reprezante avèk presizyon kouvèti rakbwa sou yon zòn ki pi gwo. Chèchè yo prekosyon pa konte sèlman sou fosil kòm "espès endikatè" pandan rekonstriksyon paleoekolojik.

An rezime, etid la sijere ke ekspansyon nan savann nan fen Cenozoic la ka pa te chofè prensipal nan espesyasyon mamifè ak disparisyon an Afrik. Olye de sa, chanjman nan kouvèti vejetasyon, enfliyanse pa faktè tankou presipitasyon, te jwe yon wòl enpòtan nan fòme evolisyon mamifè sou kontinan an.

Sous:

– Kathryn G. Sokolowski et al, Do grazers equal grasslands? Ranfòse enferans paleo-anviwònman yo atravè analiz mamifè Afriken jodi a, Paleogeografi, Paleoclimatology, Paleoecology (2023). DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111786