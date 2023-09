Ganyan yo nan fotograf astwonomi pou ane a 15

Royal Observatory Greenwich te anonse ganyan yo nan Fotograf Astwonomi pou Ane 15 la. Konkou ane sa a te resevwa plis pase 4,000 soumisyon ki soti nan 64 peyi diferan. Konpetisyon an divize an 11 kategori, ak yon gayan jeneral chwazi nan ganyan yo nan chak kategori.

Pi gwo plas nan konpetisyon ane sa a te ale nan Marcel Drechsler, Xavier Stottner, ak Yann Sainty soti nan Almay ak Lafrans pou foto yo nan galaksi Andromeda a. Imaj ki gen tit "Andromeda, inatandi" pran yon gwo arc plasma ble akote galaksi vwazen ki pi pre nou an. Arc plasma a se te yon dekouvèt enpòtan epi syantis yo ap etidye kòm yon fenomèn posib inik nan kwen linivè nou an.

Ganyan yo nan lòt kategori yo enkli Monika Deviat ki soti Kanada pou foto li ki gen tit "Brushstroke" nan kategori aurora, Ethan Chappel ki soti Etazini pou foto li "Mars-set" nan kategori lalin nou an, Eduardo Schaberger Poupeau pou foto li "A". kesyon solèy" nan kategori solèy nou an, Vikas Chander pou foto li "Zeila" nan kategori moun & espas, Tom Williams pou foto li "Suspend in a sunbeam" nan kategori planèt, komèt & astewoyid, ak Angel An pou foto li. "Gran fedatifis cosmic" nan kategori Skyscapes.

Foto enspire sa yo montre bote ak mèvèy linivè a, kaptire evènman selès ki ra epi mete aksan sou kò selès yo an detay enkwayab. Imaj yo genyen yo se yon temwayaj nan konpetans ak kreyativite nan fotogwaf yo, osi byen ke pasyon nan kontinuèl ak Cosmos la.

Sous: Royal Observatory Greenwich