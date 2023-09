Fleksibilite Konpòtman Fasilite Rapid Ekspansyon Ranje nan Gran-Tail Grackles

By

Chèchè ki soti nan Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, ak University of Rochester te dekouvri ke grackle gwo keu a, yon espès zwazo ki te elaji rapidman popilasyon li atravè Amerik di Nò, dwe siksè li ak li. konpòtman. Chèchè yo te jwenn ke grackle gwo-tailed yo te ogmante lajè abita yo epi yo adapte yo viv nan plis iben, anviwònman arid, kontrèman ak fanmi ki pi pre yo, grackle nan bato-tailed.

Etid la, ki baze sou obsèvasyon syans sitwayen yo nan evènman zwazo ant 1979 ak 2019, revele ke grackles gwo ke yo pa t tou senpleman deplase nan nouvo abita ki matche ak kondisyon anvan yo, men aktivman elaji ranje yo lè yo chanje preferans abita yo. Okontrè, bato-tailed grackles sèlman deplase ranje yo yon ti kras nan nò an repons a chanjman nan klima.

Chèchè yo te envestige tou wòl konpòtman nan kapasite grackles gwo-tailed yo pou adapte yo ak nouvo abita. Yo te jwenn ke popilasyon an sou kwen nan seri a ekspoze plis fleksibilite ak pèsistans konpare ak popilasyon an ki pa kwen. Chèchè yo espekile ke pèsistans pèmèt moun yo jwenn solisyon a defi nan nouvo anviwònman, pandan y ap varyasyon nan fleksibilite nan yon popilasyon ogmante chans pou ekspansyon siksè.

Konklizyon yo mete aksan sou enpòtans ki genyen nan fleksibilite ak pèsistans nan fasilite ekspansyon rapid ranje epi sijere ke konpreyansyon ki jan espès tankou grackles gwo-ke adapte yo ak nouvo anviwònman ka bay lide pou ede espès k ap dekline fè fas ak chanjman anviwònman an.

Sous: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)