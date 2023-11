Nouvo apèsi sou aktivite vòlkanik Io a

By

Yon etid resan te fè pa yon ekip chèchè nan Jet Propulsion Laboratory NASA a, California Institute of Technology, University of Arizona, ak Arizona State University te bay yon nouvo limyè sou aktivite vòlkanik Io, youn nan lalin Jipitè a. Lè yo analize done emisyon chalè yo jwenn nan detèktè sou veso espasyèl Juno a, chèchè yo te kapab kreye yon gade global sou aktivite vòlkanik Io a.

Rechèch anvan yo te endike ke Io se objè ki pi aktif nan volkan nan sistèm solè a, ak yon sifas ki kouvri nan kaldera ak rivyè nan wòch fonn. Syantis yo te gen lontan kirye sou sous la nan aktivite vòlkanik entans sa a. Ipotèz ki genyen an sijere ke fòs gravitasyonèl Jipitè a te lakòz chofaj mare yo responsab pou jenere chalè ki nesesè pou alimante eripsyon vòlkanik yo. Sepandan, te gen yon deba sou si chalè sa a soti nan fon nan Io oswa pi pre sifas li.

Nouvo etid la bay prèv konvenkan ki sipòte dènye ipotèz la. Chèchè yo te dekouvri ke Io emèt 60% plis chalè sou latitid ki pi ba li yo konpare ak latitid ki pi wo li yo. Konklizyon sa a sijere ke chalè ki responsab aktivite vòlkanik la konsantre jis anba sifas lalin lan. Chèchè yo pwopoze ke Io ka gen yon manto mou anwo oswa menm yon oseyan fonn anba kwout li.

Vi mondyal la sou aktivite vòlkanik Io a kreye pa ekip rechèch la baze sou analiz la nan 266 otspo vòlkanik. Kat konplè chalè sa a bay bonjan enfòmasyon sou distribisyon ak entansite aktivite vòlkanik atravè lalin lan. Li tou mete aksan sou enpòtans ki genyen nan etidye poto yo nan Io, ki te resevwa ti atansyon nan rechèch anvan yo.

Konprann dinamik volkanis Io a enpòtan anpil pou devwale mistè jeoloji planetè yo ak pwosesis ki fòme kò selès yo. Syans nan lavni pral san dout bati sou rezilta sa yo, potansyèlman ofri apèsi plis detay sou aktivite vòlkanik curieux nan Io.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sous prensipal chalè pou aktivite vòlkanik Io a?

Sous prensipal la nan chalè pou aktivite vòlkanik Io a kwè se chofaj mare ki te koze pa fòs gravitasyonèl Jipitè a. Chanjman nan distans ki genyen ant Io ak Jipitè lakòz friksyon nan materyèl wòch lalin lan, ki pwodui chalè.

Ki kote chalè a responsab aktivite vòlkanik Io a?

Nouvo rechèch la sijere ke chalè ki responsab aktivite vòlkanik Io a konsantre jis anba sifas lalin lan, patikilyèman sou latitid ki pi ba li yo. Konklizyon sa a endike posiblite pou yon manto mou anwo oswa menm yon oseyan fonn anba kwout Io a.

Ki jan yo te kreye opinyon mondyal aktivite vòlkanik Io a?

Yo te kreye vi mondyal aktivite vòlkanik Io nan analize done emisyon chalè yo te jwenn nan detèktè sou veso espasyèl Juno la. Chèchè yo konbine nouvo done ki soti nan òbit Juno alantou poto Jipitè a ak done anvan yo pou kat jeyografik 266 otspo vòlkanik atravè Io.

Poukisa etidye poto Io yo enpòtan?

Etidye poto Io a enpòtan anpil pou konprann distribisyon ak entansite aktivite vòlkanik sou lalin lan. Rechèch anvan yo te konsantre sitou sou ekwatè Io a, epi yo te konnen ti kras sou poto li yo. Nouvo etid la mete aksan sou bezwen pou mennen ankèt sou rejyon polè yo pou jwenn yon konpreyansyon konplè sou pwosesis vòlkanik Io yo.

sous: phys.org