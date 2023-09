Evolisyon an nan espès imen an: Insights soti nan analiz jenomik

Nan mwa novanm 2022, popilasyon imen an sou Latè a te depase uit milya moun, sa ki mete aksan sou dominasyon espès nou an ak kapasite li genyen pou li exploiter anviwònman ki antoure nou an. Sepandan, dominasyon sa a te gen yon pri, ak destriksyon abita, polisyon, ak chanjman nan klima pouse plizyè espès nan bò gwo disparisyon. Enteresan, te gen moman nan istwa evolisyon imen an kote espès nou an li menm te kapab fè fas a disparisyon.

Syantis yo te tounen vin jwenn sekans genomic pou konprann evolisyon ak istwa espès imen an. Sekans jenom, ansanm ak prèv fosil, te bay apèsi detay sou vwayaj evolisyon imen an. Pandan ke ADN ansyen ofri apèsi ki sot pase yo, ADN ki pi gran yo raman konsève entak.

Sekans genòm yo bay yon snapshot de revèy molekilè evolisyon imen an. Varyasyon jenetik akimile nan genòm nan yon vitès konstan, ak rekonbinasyon ak echanj nan materyèl jenetik fèt pandan jenerasyon an nan gamèt. Analiz de sekans mitokondriyo ak kwomozòm Y, ki pase matrilineally ak patrilineally, respektivman, te tou kontribye nan konpreyansyon nou sou evolisyon imen.

Sèvi ak zouti enfòmatik, syantis yo te idantifye kou boutèy popilasyon yo ak evènman fondatè yo, epi tou yo detèmine laj maladi jenetik yo. Anemi falsiforme, pou egzanp, te parèt apeprè 7,300 ane de sa baze sou sekans genòm ki soti nan popilasyon jodi a.

Bouchon nan popilasyon an rive lè yon popilasyon redwi a yon ti kantite moun, ki mennen ale nan ogmante materyèl jenetik pataje pami jenerasyon ki vin apre yo. Efè fondatè, ki soti nan kou boutèy ak lòt faktè tankou migrasyon ak izolasyon, ka lakòz maladi espesifik ak karakteristik yo ki pi répandus nan yon popilasyon. Pa egzanp, Juif Ashkenazi yo ak sèten gwoup andogam nan peyi Zend montre efè fondatè sa yo.

Rechèch ki sot pase yo te jwenn ke popilasyon imen modèn nan gen anpil chans soti nan apeprè 1,200 zansèt fondatè, defi estimasyon anvan yo. Bouton sa a te fèt anviwon 900,000 ane de sa, ki te kowenside ak gwo chanjman klimatik ki te ka menase siviv anpil espès, tankou zansèt nou yo. Rekiperasyon popilasyon imen an nan kou boutèy sa a ta ka atribiye a devlopman nan kondisyon anviwònman ki pi akeyan, kontwòl nan dife, ak adopsyon evantyèlman nan agrikilti.

Super-bouteyaj la nan evolisyon imen an te gen konsekans enpòtan pou divèsite jenetik ak gen anpil fòm limanite nan fason enkoni. Lè nou etidye plan jenetik zansèt nou yo, nou jwenn yon konpreyansyon pi pwofon sou inovasyon jenetik ki te pèmèt nou vin espès dominan sou Latè. Insights sa yo ka gide nou tou pandan n ap fè fas ak defi prezan ak pwochen, tankou chanjman nan klima ak maladi enfektye.

Sous:

– [Sous 1] (Pa gen URL nan èd memwa)

– [Sous 2] (Pa gen URL nan èd memwa)

– [Sous 3] (Pa gen URL nan èd memwa)