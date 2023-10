Syantis yo analize distribisyon ADN Neanderthal nan moun modèn yo

Syantis nan University of Geneva (UNIGE) te fè yon etid analize distribisyon ADN Neanderthal nan jenom imen modèn sou 40,000 ane ki sot pase yo. Etid la, ki te pibliye nan Science Advances, bay yon insight sou istwa komen Neanderthal ak moun modèn.

Etid la revele ke imen modèn, ki soti nan Lafrik, te kòmanse ranplase Neanderthal nan pati lwès nan Eurasia 40,000 ane de sa. Ranplasman sa a te fèt piti piti sou plizyè milenè, ki mennen nan entegrasyon ADN Neanderthal nan jenom imen modèn.

Chèchè yo te envestige prezans gradyan entrogresyon Neanderthal apre ekspansyon imen lè yo analize paleogenom Eurasian. Yo te jwenn ke ekspansyon andeyò Afrik la te lakòz gradyan espasyal nan zansèt Neanderthal ki te pèsiste pandan tout tan. Ekspansyon kiltivatè Neyolitik byen bonè yo te jwe yon wòl enpòtan nan diminye entrogresyon Neanderthal nan popilasyon Ewopeyen an konpare ak popilasyon Azyatik yo.

Sekans jenom ak analiz konparatif te etabli ke Neanderthal ak imen modèn kwaze, sa ki lakòz apeprè de pousan nan ADN Neanderthal nan Eurasyen jodi a. Pousantaj sa a varye yon ti kras ant rejyon nan Eurasia, ak popilasyon Azyatik ki gen yon pwopòsyon yon ti kras pi wo nan ADN Neanderthal pase popilasyon Ewopeyen an.

Yon ipotèz pou eksplike diferans sa a se ke seleksyon natirèl ka gen efè varye sou jèn Neanderthal nan popilasyon diferan. Sepandan, chèchè UNIGE yo pwopoze yon ipotèz altènatif ki baze sou koule migratè. Dapre ipotèz yo, pi lwen youn deplase lwen Lafrik, se pi gwo pwopòsyon nan ADN Neanderthal, kòm Neanderthal yo te prensipalman sitiye nan Ewòp.

Pou teste ipotèz sa a, chèchè yo te itilize yon baz done ki gen plis pase 4,000 jenom ki soti nan moun ki te viv nan Eurasia pandan 40 milenè ki sot pase yo. Analiz estatistik yo te revele ke palèolitik chasè-rasanbleman an Ewòp te gen yon pwopòsyon yon ti kras pi wo nan ADN Neanderthal pase sa yo ki nan pwovens Lazi. Sepandan, pandan tranzisyon an nan peryòd Neyolitik la, pwopòsyon ADN Neanderthal nan popilasyon Ewopeyen an diminye. N bès sa a te kowenside ak rive nan premye kiltivatè yo soti nan Anatolia, ki te pote yon pi ba pwopòsyon nan ADN Neanderthal. Interbreeding ant kiltivatè sa yo ak popilasyon Ewopeyen yo plis dilye ADN Neanderthal la.

Etid la mete aksan sou itilizasyon ansyen jenom ak done akeyolojik pou trase istwa espès ibrid yo. Li bay tou yon referans pou etid nan lavni pou detekte pwofil jenetik ki devye ak mwayèn epi ki ka gen efè avantaje oswa dezavantaj.

Sous:

- Avans Syans: "Ekspansyon imen sot pase yo te fòme modèl espasyal zansèt Neanderthal yo"

- Inivèsite Jenèv: "Ekspansyon imen sot pase yo te fòme modèl espasyal zansèt Neanderthal yo"