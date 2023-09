Gene Discovery amelyore konpreyansyon sou kwasans cheve rasin ak nitrat manje nan zèb

By

Chèchè nan Washington State University te idantifye yon jèn, ki rele "BUZZ," ki jwe yon wòl enpòtan nan kwasans cheve rasin nan plant yo. Cheve rasin yo se ti estrikti ki ede plant yo absòbe dlo ak eleman nitritif nan tè a. Dekouvèt jèn sa a non sèlman fè limyè sou mekanis kwasans rasin yo, men tou gen potansyèl pou amelyore pwodiksyon rekòt dirab.

Yo te jwenn jèn BUZZ la kontwole kwasans rasin, tou de an tèm de pousantaj ak inisyasyon rasin lateral, an repons a konsantrasyon nitrat nan tè a. Azòt se yon eleman nitritif esansyèl pou kwasans plant, ak nitrat yo se yon sous prensipal nan nitwojèn. Konprann ki jan plant yo jwenn ak itilize nitrat yo ka gen enplikasyon enpòtan pou agrikilti, pratik fètilizasyon, ak dirab anviwònman an.

Enteresan, jèn BUZZ la eksprime nan nivo ki ba epi li pa t janm dekri anvan. Sa te fè idantifikasyon li difisil. Yo kwè jèn nan konsève atravè diferan espès zèb, ki gen ladan rekòt enpòtan tankou ble, diri, mayi, ak lòj. Amelyore kapasite rekòt sa yo pou jwenn ak itilizasyon nitrat yo ka gen yon gwo enpak sou pwodiksyon manje mondyal.

Chèchè yo kounye a ap fouye pi fon nan mekanis yo kontwole pa jèn BUZZ la. Lè yo devwale fonksyon espesifik jèn sa a, yo espere dekouvwi plis apèsi sou nitrat manje ak devlopman sistèm rasin lan.

Etid la te dirije pa etidyan PhD nan laboratwa Washington State University, ansanm ak kolaboratè nan lòt enstitisyon. Konklizyon yo mete aksan sou enpòtans rechèch debaz nan konpreyansyon pwosesis byolojik fondamantal yo, ki ka finalman mennen nan aplikasyon pratik nan amelyorasyon rekòt ak dirab.

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: yon jèn esansyèl pou kwasans cheve rasin postinitiation ak yon medyatè nan achitekti rasin nan Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079