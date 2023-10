Ranfòse tès Relativite Jeneral Onn gravitasyonèl kont Sipozisyon Astrofizik

By

Relativite Jeneral (GR) se yon modèl gravite ki gen anpil siksè, li te pase tout tès yo jete sou li ak koulè vole. Sepandan, li konnen yo pa konplè epi li pa konplètman aliman ak lòt teyori fizik fondamantal. Onn gravitasyonèl (GWs) detekte pa eksperyans nan LIGO ofri yon nouvo fenèt nan sonde validite nan GR. Lè yo etidye devyasyon ki genyen ant fòm ond GW prevwa ak obsève, fizisyen yo ka chèche fizik pi lwen pase GR.

Pou analize done GW yo, yo itilize modèl Bayesyen yo. Modèl sa yo kalkile pwobabilite pou yon fòm ond bay done yo. Li enplike paramèt modèl ki dekri devyasyon nan GR ak popilasyon twou nwa yo ak done yo obsève. Analiz Bayezyen tou depann de priyorite, ki se distribisyon pwobabilite ki reprezante konesans anvan nan paramèt yo. Priors yo ka enfòmatif oswa san enfòmasyon, tou depann de konpreyansyon anvan nou nan paramèt yo.

Youn nan defi nan tès GR lè l sèvi avèk done GW se korelasyon ki solid ant paramèt ki dekri popilasyon an nan binè twou nwa ak paramèt ki dekri devyasyon nan GR. Sipozisyon pòv sou popilasyon twou nwa a ka patipri dediksyon an sou devyasyon nan GR. Pou egzanp, sipoze yon inifòm anvan pou popilasyon twou nwa a lè li aktyèlman swiv yon distribisyon pouvwa-lwa ta mennen nan yon rezilta patipri.

Pou demontre enpak sipozisyon astrofizik yo, otè yo te konpare modèl ki gen avan inifòm ak modèl ki gen avan ki te motive astrofizik. Rezilta yo te montre diferans enpòtan nan distribisyon dèyè yo. Enklizyon enfòmasyon astrofizik te mennen nan yon preferans pou binè ki gen plis rapò mas egal, sa ki lakòz yon mas chirp fizyon pi ba ak yon koyefisyan devyasyon pi negatif.

Otè yo te itilize tou done LIGO pou limite mas graviton an, yon patikil ipotèz ki medyatè entèraksyon gravitasyonèl yo. Lè yo enkli priyorite astrofizik, yo te redwi kontrent sou mas graviton an, ki montre pi gwo sipò pou yon graviton san mas ak mwens sipò pou devyasyon nan GR.

An konklizyon, otè yo mete aksan sou enpòtans ki genyen nan enkli priyorite astrofizik nan tès GR lè l sèvi avèk done GW. Priyorite sa yo ede diminye patipri ki soti nan priyorite san enfòmasyon epi amelyore presizyon nan enferans. Sepandan, li esansyèl pou echantiyon espas anvan an byen epi ou dwe okouran de potansyèl prejije ki ka toujou egziste.

- Sous:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. "Fortifye tès onn gravitasyonèl nan relativite jeneral kont sipozisyon astrofizik" (Preprint, arXiv)