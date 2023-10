Eksplore Modèl Mouvman yo: Yon bagay komen nan mitan òganis yo

By

Syantis nan Johns Hopkins University te fè yon obsèvasyon remakab konsènan modèl mouvman yo parèt pa divès òganis. Etid yo revele ke òganis yo, ki soti nan mikwòb rive nan moun, montre modèl mouvman menm jan an pou pi byen konprann ak pèsevwa anviwònman yo. Rechèch sa a gen potansyèl pou afekte disiplin tankou robotik ak syans mantal.

Etid la te konsantre sou knifefish elektrik, yon espès li te ye pou emèt ekoulman elektrik pou jwenn abri ak evade predatè yo. Chèchè yo te remake ke lè limyè yo te etenn, pwason yo te ekspoze souvan mouvman retounen ak lide, ki pèmèt yo aktivman santi anviwònman yo nan dlo nwa. Kontrèman, nan kondisyon ki byen limen, knifefish la balanse dousman ak raman eklat nan mouvman rapid. Chanjman konpòtman sa a te atribiye a bezwen pwason an pou eksplore anviwònman yo pi aktivman lè ensètitid wo, epi chanje tounen nan yon mòd "esplwatasyon" ki pi estab lè ensètitid diminye.

Enteresan, chèchè yo te jwenn ke konpòtman sa a chanje mòd pa te limite a pwason pou kont li. Lè yo kreye yon modèl pou simulation konpòtman kle deteksyon yo, yo idantifye menm mouvman sansoryèl depandan yo nan lòt òganis, tankou amoeba, papiyon, ravèt, baton, sourit, ak moun. Konklizyon sa yo demontre ke òganis atravè diferan espès yo te evolye estrateji ki sanble pou optimize pèsepsyon yo sou mond lan.

Enplikasyon etid la pwolonje pi lwen pase konpreyansyon konpòtman bèt. Chèchè yo kwè ke sa yo ka aplike pou amelyore konsepsyon dron rechèch ak sekou, rover espas, ak lòt robo otonòm. Lè yo enkòpore modèl mouvman sa yo ki depann de sansoryèl yo nan sistèm kontwòl robotik, syantis yo espere amelyore kapasite robo yo pou navige ak fè sans nan anviwònman yo.

An jeneral, etid sa a bay limyè sou koneksyon an nan modèl mouvman atravè divès òganis. Li mete aksan sou ki jan evolisyon te mennen nan dirèksyon nan solisyon menm jan an, menm nan espès ki byen lwen apa sou pyebwa lavi a. Avanse pi devan, plis eksplorasyon mouvman deteksyon san konesans nan bèt ak lòt òganis vivan pwomèt apwofondi konpreyansyon nou sou koyisyon ak potansyèlman enspire avansman inovatè nan robotik.

