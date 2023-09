Dekouvèt inatandi nan vas depo idwojèn nan lès Lafrans

By

Nan katye Folschviller, yon ti vil nan lès Lafrans, twa abri san pretansyon te atire atansyon enpòtan nan men syantifik, jounalis, ak piblik la. Koule sa yo chita pi wo a yon twou ki te okòmansman komanse fouye an 2006 e kounye a, yo akomode yon sistèm mezi gaz ki rele SysMoG. Okòmansman fèt pou detekte konsantrasyon metàn anba tè, SysMoG te fè yon dekouvèt etone pandan eksplorasyon li yo - gwo konsantrasyon idwojèn.

Nan yon pwofondè de 1,100 mèt, konsantrasyon idwojèn ki fonn nan rive nan 14 pousan, epi li ta ka kòm yon wo 90 pousan nan 3,000 mèt. Konklizyon ekstraòdinè sa yo sijere ke rejyon Lorraine a, ki gen ladan Folschviller, ka loje youn nan pi gwo depo idwojèn li te ye nan mond lan, ak yon estime 46 milyon tòn idwojèn blan.

Dekouvèt depo idwojèn sa yo se te yon rezilta inatandi nan pwojè Regalor, ki te vize mennen ankèt sou posibilite pwodiksyon metàn nan rejyon Lorraine. Pwojè a te chèche egzamine tou prezans lòt gaz. Apre sispansyon pwodiksyon chabon nan Lorraine an 2004, Francaise de L'Energie te pwopoze èkstraksyon metàn nan jaden chabon rejyon an. Gouvènman rejyonal la te angaje ekspètiz Laboratoire GeoRessources pou detèmine viabilite pwojè a, ki mennen nan devlopman SysMoG an kolaborasyon ak Solexperts, yon konpayi franse-Swis.

SysMoG ekipe ak yon pwofonde patante ki ka bese nan pwofondè 1,500 mèt. Lè w itilize yon manbràn pou separe gaz ak dlo, sond la pèmèt ekstraksyon gaz pou analiz sifas yo. Précédemment, prezans gaz anba tè yo te nesesè pou pote dlo nan sifas la ak degaze li.

Premye mezi nan twou a te revele ke 99 pousan nan gaz ki fonn nan 600 mèt se te metàn, ak 1 pousan yo te idwojèn. Sepandan, kòm ekip la pwogrese pi fon, yo obsève yon ogmantasyon konsistan nan konsantrasyon idwojèn nan. Nan pati anba a nan twou a, idwojèn konpoze alantou 20 pousan nan gaz la fonn.

Pou plis envestige konsantrasyon idwojèn nan, chèchè yo planifye pou mezire twa lòt twou nan pwofondè menm jan an. Si konsantrasyon idwojèn nan rete segondè lateralman, pwochen etap la enplike nan perçage yon twou 3,000 mèt pou valide kijan konsantrasyon idwojèn nan evolye ak pwofondè. Jefò sa a pral detèmine tou si idwojèn nan prezan nan fòm ki fonn oswa gaz.

Dekouvèt depo idwojèn sa yo ka gen enplikasyon pwofon pou lavni enèji pwòp. Ak idwojèn ke yo te akeyi kòm yon kandida gaz enpòtan akòz potansyèl li pou emisyon nèt-zewo, abondans nan "idwojèn blan" nan rejyon an Lorraine te kapab kontribye anpil nan tranzisyon mondyal la nan enèji pwòp.

Definisyon:

– SysMoG: Yon sistèm mezi gaz yo itilize pou mezire konsantrasyon gaz anba tè.

– Metàn: Yon gaz san koulè ak odè, souvan ki asosye ak gaz natirèl ak yon sous enèji potansyèl.

– Foraj: Yon twou etwat fouye nan tè a pou ekstrè resous natirèl oswa fè etid jewolojik.

– Idwojèn: Yon gaz san koulè ki ka itilize kòm yon sous gaz akòz gwo kontni enèji li yo.

– Lorraine: Yon rejyon nan lès Lafrans li te ye pou pwodiksyon chabon li yo.

Sous:

– Jacques Pironon, direktè rechèch nan laboratwa GeoRessources nan Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, jounalis ki baze nan Pari