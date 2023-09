Avni eksplorasyon espas: yon konvèsasyon ak Eric Ianson NASA

Nan yon konferans k ap vini ki gen tit "Planèt ak astewoyid ak lalin... oh mwen!", Eric Ianson, Direktè Adjwen Divizyon Syans Planèt nan Katye Jeneral NASA, pral diskite sou dènye ak pi enteresan efò NASA yo nan eksplorasyon espas. Sa gen ladann koleksyon echantiyon ki soti nan sifas Mas la, yon demonstrasyon defans planétè lè yo fè espre fè aksidan yon veso espasyèl nan yon astewoyid, ak eksplorasyon lalin Jipitè Europa ak oseyan li yo ki kouvri ak glas.

Etap enpòtan yo ke jèn moun ka atann yo temwen nan lavi yo nan domèn eksplorasyon espas yo difisil pou predi, kòm teknoloji evolye rapidman ak enterè yo chanje. Sepandan, gen sèten tandans ki ka idantifye. Retounen moun nan Lalin nan ak aterisaj evantyèlman astwonòt sou Mas yo sou orizon an. Misyon robotik nan divès planèt, lalin, ak ti kò nan sistèm solè a ap kontinye, ak yon konsantre sou destinasyon tankou lalin Jipitè a Europa, lalin Satin nan Titan, ak Iranis. Ap gen avansman tou nan idantifye monn abitab andeyò sistèm solè nou an.

Wòl NASA nan reyalize pwochen gwo dekouvèt espas yo enpòtan anpil, menm lè konpayi prive tankou SpaceX jwe yon wòl de pli zan pli enpòtan nan vwayaj espas. Pandan ke konpayi prive yo gen yon motivasyon biznis, NASA gen finansman reyalize objektif espesifik syans, eksplorasyon, oswa teknoloji. Kolaborasyon ak endistri yo komen, men gen kèk ka kote NASA devlope enstriman espesyalize oswa veso espasyèl nan kay la, tankou rovers Mas yo ak veso espasyèl Europa Clipper la.

Reyalizasyon ki sot pase pwogram espas peyi Zend a ateri sou poto sid lalin lan se louabl. NASA apresye kolaborasyon entènasyonal epi li rekonèt enpòtans pou pataje done misyon yo pou benefis dekouvèt syantifik yo. Yo ankouraje kòlèg entènasyonal yo fè menm bagay la, ankouraje eksplorasyon lapè nan espas.

Lè yo te poze l kesyon sou fim li pi renmen oswa emisyon televizyon sou eksplorasyon espas oswa espas, Eric Ianson te mansyone plizyè pi renmen, tankou "Apollo 13," "The Martian," ak "The Empire Strikes Back." Sepandan, finalman li te chwazi "The Right Stuff" kòm pi gwo chwa li. Fim nan dekri istwa orijinal Mercury Seven astwonòt yo epi li kaptire imajinasyon ak defi vwayaj nan espas pandan yon tan lè li t ap tranzisyon soti nan syans fiksyon nan reyalite.

Wilder Penfield Lecture Eric Ianson a pwograme pou 13 novanm a 4 pm nan Amphitheatre Jeanne Timmins Neuro a.

Definisyon:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, ajans espas sivil Etazini ki responsab pou eksplorasyon ak rechèch espas nasyon an.

Pwogram Eksplorasyon Mas – Yon pwogram NASA konsantre sou eksplorasyon Mas, ki gen ladan etid klima planèt la, jewoloji, ak potansyèl pou sipòte lavi.

Pwogram Radyoisotop Power Systems - Yon pwogram NASA ki devlope epi kenbe itilizasyon sistèm elektrik radyo-isotop yo, ki bay elektrisite pou misyon espas pwofon lè l sèvi avèk chalè ki pwodui nan pouri izotòp radyo-aktif yo.

Planèt defans - Etid ak devlopman metòd pou pwoteje Latè kont evènman potansyèl enpak astewoyid oswa komèt.

Europa – Youn nan lalin Jipitè yo ki kwè gen yon oseyan anba sifas dlo likid anba kwout glas li yo.

Sèvis chajman komèsyal linè - Yon pwogram ki vize delivre misyon syans ak teknoloji nan Lalin nan atravè patenarya ak konpayi komèsyal yo.

Perseverance Rover - Yon misyon NASA sou Mas ki gen pou objaktif pou eksplore abitabilite planèt la, chèche siy ansyen lavi, ak kolekte echantiyon pou posib retounen sou Latè.

Teleskòp Espas James Webb - Yon teleskòp espas k ap vini ki pral lanse an 2021, ki fèt pou yo vin pi pwisan teleskòp espas ki te janm konstwi.

Pwogram Artemis - Yon pwogram NASA ki vize ateri "premye fanm nan ak pwochen gason an" sou Lalin nan pa 2024.

Sous: Pa gen URL yo bay.