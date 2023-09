Ansyen fosil Spider Megamonodontium Detere nan Ostrali: Apèsi sou Evolisyon Spider ak Chanjman Peyizaj

Syantis yo te fè yon dekouvèt enteresan nan kè rejyon arid Ostrali yo - yon fosil yon arenyen konsiderableman gwo ki te byen konsève ki te pwospere nan yon forè plivye abondan dè milyon de ane de sa. Fosil sa a se pa sèlman nenpòt arenyen, men pito katriyèm fosil Spider yo te janm jwenn nan Ostrali ak premye nan kalite li yo ki fè pati fanmi Barychelidae, ke yo rele tou areye gwo bwòs-pye trapdoor. Yo te rele Megamonodontium mccluskyi, li te viv ant 11 a 16 milyon ane de sa pandan peryòd Miosèn la.

Siyifikasyon an nan dekouvèt sa a manti nan rate nan fosil Spider nan Ostrali. Avèk sèlman kat fosil arenyen yo te janm jwenn sou tout kontinan an, syantis yo te lite pou konprann istwa evolisyonè areye yo. Sepandan, konklizyon sa a ranpli yon espas enpòtan nan konpreyansyon nou an epi li bay nouvo apèsi sou disparisyon arenyen. Relatif vivan ki pi pre ansyen arenyen sa a abite nan forè mouye ki soti nan Singapore rive nan Papwa Nouvèl Gine, sa ki sijere ke gwoup sa a te okipe yon anviwonman menm jan an nan tè pwensipal Ostrali anvan yo te disparèt pandan kontinan an te vin pi sèk.

Fosil arenyen an te detere nan McGraths Flat, yon rejyon savann nan New South Wales, nan mitan yon asanblaj eksepsyonèl fosil Miosèn. Abondans ak prezèvasyon fosil sa yo transfòme McGraths Flat nan yon Lagerstätte - yon kabann fosil sedimantè ki souvan prezève tisi mou delika. An reyalite, kèk fosil ki soti nan sit sa a menm revele estrikti subselilè.

Ki sa ki fè kabann fosil sa a ekstraòdinè se kalite wòch kote li jwenn - goethite, yon wòch ki rich ak fè ki raman gen fosil eksepsyonèl. Prezèvasyon an detay pèmèt chèchè yo obsève detay ti kras nan kò ansyen arenyen an. Li sanble ak genus modèn Monodontium nan men li se senk fwa pi gwo nan gwosè, sa ki fè li dezyèm pi gwo fosil arenyen janm dekouvri globalman. Avèk yon kò ki mezire 23.31 milimèt, oswa jis anba yon pous, ansyen arenyen Megamonodontium la te kapab byen anfòm nan pla men yon moun.

Rechèch la tou bay limyè sou chanjman ki te fèt nan peyizaj Ostrali a sou tan, patikilyèman seche dramatik kontinan an. Absans Monodontium ak Megamonodontium areye jodi a sijere ke aridifikasyon an pandan ak apre peryòd Miosèn nan te lakòz disparisyon lokal kèk liy Spider. Anplis de sa, mank de areye pyèj konsève nan dosye fosil la ta ka atribiye a abitid yo pase anpil tan andedan twou, limite ekspoze yo nan kondisyon ki fezab fosilizasyon.

Rechèch inogirasyon sa a, ki te pibliye nan Zoological Journal of Linnean Society, dekouvwi non sèlman yon ansyen arenyen kaptivan, men tou li bay bonjan enfòmasyon sou evolisyon arenyen ak chanjman anviwonmantal ki te fòme peyizaj Ostrali.

