Wòl van nan fonn glas nan Greenland ak Antatik

Chèchè nan University of California, Irvine ak Utrecht University te jwenn ke glas sifas nan Greenland te fonn nan yon vitès ogmante nan dènye deseni yo, tandiske tandans nan Antatik te deplase nan direksyon opoze a. Pou yon etid ki te pibliye nan jounal Inyon jeofizik Ameriken Geophysical Research Letters, syantis yo te konsantre sou wòl Foehn ak van katabatik, rafal desann ki pote lè cho, sèk an kontak ak glasye. Yo te dekouvri ke fonn nan glas Greenland ki gen rapò ak van sa yo te ogmante pa plis pase 10% nan 20 dènye ane yo, pandan y ap enpak la nan van yo sou fèy glas la Antatik te diminye pa 32%.

Rechèch la te montre ke van an pant yo responsab pou yon kantite siyifikatif glas sifas fonn nan tou de rejyon yo. Sifas glas fonn lakòz ekoulman ak idrofracture etajè glas, ogmante koule dlo dous nan oseyan yo epi kontribiye nan monte nivo lanmè. Sepandan, konpòtman rechofman planèt la nan Emisfè Nò ak Sid yo te mennen nan rezilta kontras nan Greenland ak Antatik.

Nan Greenland, van-kondwi sifas fizyon an vin pi grav pa planèt la zile a, ak limyè solèy la pou kont li ase pou fonn glas la. Konbinezon kwasans 10% nan fonn van an ak tanperati lè sifas ki pi cho te lakòz yon ogmantasyon 34% nan fonn total glas sifas yo. Otè yo atribiye rezilta sa a, an pati, nan enfliyans nan rechofman planèt la sou Osilasyon Atlantik Nò a, ki te pote lè cho nan Greenland ak lòt zòn Aktik.

Kontrèman, fonn total sifas Antatik te diminye apeprè 15% depi ane 2000. Sepandan, rediksyon an se sitou akòz yon diminisyon 32% nan fonn van an te pwodwi sou Penensil Antatik la, kote de etajè glas vilnerab deja tonbe. Rekiperasyon kontinyèl twou ozòn stratosferik Antatik la, dekouvri nan ane 1980 yo, ede tanporèman izole sifas la nan fonn plis.

Chèchè yo mete aksan sou enpòtans ki genyen nan siveyans ak modèl glas fonn nan tou de Greenland ak Antatik, osi byen ke etidye relasyon ki genyen ant van ak glas nan yon kontèks chanjman nan klima. Yo espere ke rechèch sa a pral kontribye nan ranfòse modèl sistèm Latè yo itilize nan syans klima.

Etid sa a te fèt pa chèchè nan University of California, Irvine ak Utrecht University, ak sipò finansye nan US Department of Energy, National Science Foundation, ak Netherlands Organization for Scientific Research.

Sous: University of California, Irvine ak Utrecht University