Kaptivan Canyon Marsyen an: Eksplore labirent lannwit lan

Antre nan domèn kaptivan Mas ak yon nouvo videyo 3D Ajans Espas Ewopeyen an (ESA) pibliye. Videyo sa a mennen nou nan yon vwayaj vityèl sou jaden an pè Nocti Labrytinthus, ke yo rele tou "labirent lannwit lan." Canyon kolosal sa a, ki kouvri apeprè 740 mil, se yon karakteristik enpòtan ki nich nan Valles Marineris, ekivalan Planèt Wouj la nan Grand Canyon nou an.

Vizyèl 3D ki te enspire yo te mitikulezman fabrike lè l sèvi avèk mezi egzak satelit yo te rasanble sou Mas. Malgre ke pye a se pa imaj reyèl an tan reyèl, li bay yon reprezantasyon etonan detaye sou tèren Marsyen an, ki atire amater espas yo plonje tèt yo nan mèvèy ekstraterès sa a.

Labirent lannwit lan gen vale apik, gwo vòlkan ak dimansyon ekstraòdinè. Fon ki nan canyon an ka rive jwenn lajè jiska 18.6 mil epi plonje nan yon pwofondè de 3.7 mil. Nan konparezon, Grand Canyon Latè mezire yon sèlman 1.1 mil an pwofondè epi li kouvri 18 mil atravè. Dimansyon kontras sa yo mete aksan sou mayifisans mèvèy jewolojik Mas la.

Videyo kaptivan sa a sèvi kòm yon zouti remakab pou konprann echèl imans nan linivè nou an ak kò selès li genyen yo. Menm jan anpil moun souvan revize videyo enspire ki soti nan teleskòp espas James Webb ki te kreye pa ESA, eksplorasyon 3D sa a nan Canyon Marsyen an se yon tretman ki mande plizyè vi.

Pandan ke fòmasyon Grand Canyon Latè a ka atribiye a ewozyon pa Rivyè Kolorado a, yo kwè jenèz labirent lannwit sou Mas la dwe rasin nan ka zo kase tektonik nan kwout planèt la. Menmsi dlo ka jwe yon wòl, sitou lè nou konsidere istwa Mas la kòm yon planèt ak rivyè k ap koule tankou dlo, fòs prensipal ki fòme estrawòdinè Canyon Marsyen sa a gen rapò ak aktivite tektonik.

FAQ:

K: Ki sa ki Nocti Labrytinthus?

A: Nocti Labrytinthus refere a yon gwo canyon sou Mas, ke yo rele tou "labirent lannwit lan."

K: Konbyen tan Canyon an ye?

A: Canyon an kouvri apeprè 740 mil nan longè.

K: Ki pwofondè vale yo nan labirent lannwit lan?

A: Fon yo ka rive nan pwofondè ki rive jiska 3.7 mil.

K: Ki jan Canyon Marsyen an konpare ak Grand Canyon Latè a?

A: Labirent lannwit sou Mas depase Grand Canyon Latè nan tou de lajè ak pwofondè. Fon li yo ka mezire jiska 18.6 mil atravè, pandan ke Grand Canyon Latè a se sèlman 18 mil lajè nan pwen maksimòm li yo.

K: Ki jan yo te kreye videyo 3D a?

A: Videyo a te byen fabrike lè l sèvi avèk mezi egzak satelit yo te rasanble sou Mas.

K: Ki sa ki ta ka lakòz labirent fòmasyon lannwit lan?

A: Syantis yo espekile ke ka zo kase tektonik nan kwout Mas la te kontribye nan kreyasyon masiv Canyon sa a, byenke prezans dlo nan sot pase Mas la te kapab jwe yon wòl tou.