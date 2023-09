Predatè Pre-istorik la: Yon amonit yo te jwenn andedan yon pwason fosilize

Syantis yo te fè yon dekouvèt ekstraòdinè pandan y ap egzamine yon amonit ki byen konsève ak yon pwason fosilize yo te jwenn li. Jwenn etone a te revele ke pwason an te aktyèlman vale gwo amonit la, yon ensidan ki pa janm te obsève anvan. Amonit la, yon kalite sefalopod ki te disparèt dè milyon de ane de sa, ka te lakòz pwason an nwaye oswa bloke aparèy dijestif li, sa ki lakòz konsekans fatal pou predatè a.

Fosil la, dekouvri nan Almay an 1977, te nan koleksyon Mize Eta a nan Istwa Natirèl Stuttgart. De chèchè ki soti nan mize a, Samuel Cooper ak Erin Maxwell, dènyèman te pibliye yon papye nan Geological Magazine ki dekri pwason an ak amonit li konsome. Espès pwason yo, Pachycormus macropterus, ki te fè pati yon gwoup pwason ki disparèt ki te rele pachycormids. Pwason sa yo ka varye ant ti gwosè jiska 50 pye nan longè. Pandan ke rejim alimantè a nan pachycormid yo pa konprann konplètman, chèchè yo te jwenn prèv ke yo sitou vize sefalopod mou ak pi piti pwason.

Dekouvèt pwason an ak amonit anndan an enpòtan paske li bay insight sou konpòtman an manje ak rejim alimantè pachycormids. Li etabli ke pwason an detanzantan konsome sefalopod ki pa kokiye, ki kontredi sipozisyon anvan yo sou rejim alimantè yo. Dapre Adiel Klompmaker, yon Konsèvate nan paleontoloji nan University of Alabama Museums, konklizyon sa a se remakab epi li ede nan rekonstwi ansyen rezo manje pi presizyon.

Pozisyon an nan amonit la nan kò pwason an ak absans la nan sèten zo ki ta sijere dekonpozisyon fòtman sipòte teyori a ke pwason an vale amonit la pandan y ap vivan. Pandan ke gen prèv anvan nan pwason ki aksidantèlman konsome ti lav amonit, nouvo dekouvèt sa a sijere ke vale tout amonit la pa t aksidan.

Jwenn fosilize etranj sa a bay enfòmasyon enpòtan sou ansyen ekosistèm maren yo epi li fè limyè sou abitid manje predatè maren pre-istorik yo. Li demontre entèraksyon konplèks ak dinamik ki te egziste ant espès dè milyon de ane de sa, epi li pouse konpreyansyon nou sou lavi pre-istorik menm pi lwen.

Sous:

– Cooper, Samyèl, ak Maxwell, Erin. "Prèv predasyon sou yon amonit pa pwason ki disparèt Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) ki soti nan fen Jurassic (bonè Tithonian) Posidonia Shale nan sid Almay." Magazin jewolojik, 2021.

– University of Alabama Museums.