Nouvo apèsi sou istwa evolisyonè pwason

Yon etid inogirasyon chèchè nan Inivèsite Yale te fè yon nouvo limyè sou istwa evolisyonè pwason an. Nan yon vèsyon ki ajou ak revize Pyebwa lavi pwason an, ichthyologists Thomas J. Near ak Christine E. Thacker te idantifye koneksyon etone nan mitan diferan espès pwason, bay yon nouvo pèspektiv sou relasyon yo.

Précédemment, pwason ray-finn te klase dapre karakteristik obsèvab ak estrikti fizik, ki pa te kaptire tout limit relasyon jenetik yo. Toupre ak Thacker enkòpore syèk nan literati syantifik ak done jenetik yo kreye yon sistèm klasifikasyon pi konplè.

Etid la revele ke tib-je, yon riban ki gen fòm pwason gwo twou san fon lanmè ak je spesifik tubulaires, ak mori, yon pwason ki enpòtan komèsyalman, se aktyèlman kouzen. Tou de fè pati lòd Gadifòm yo. Dekouvèt sa a defi sipozisyon anvan yo epi mete aksan sou enpòtans analiz jenetik nan konpreyansyon liy evolisyonè yo.

Toupre ak rechèch Thacker a te konsantre tou sou konsolide ak reklasifye divès gwoup pwason. Lè yo analize zansèt komen yo, yo te defini 97 gwoup enklizif ki genyen 830 liy. Miyò, yo elimine non gwoup redondants ak konbine fanmi ki gen rapò nan pi gwo lòd. Pou egzanp, je tib yo te rklase kòm Gadiformes, mete aksan sou resanblans jenetik yo ak Mori ak lòt espès ki gen rapò.

Konklizyon sa yo gen enplikasyon enpòtan pou domèn ityoloji. Tree of Life revize bay chèchè yo yon plan konplè sou divèsite pwason epi li ofri nouvo apèsi sou relasyon ki genyen ant diferan espès pwason. Li te deja salué kòm yon etid bòn tè, ak enpak li reverbere atravè kominote syantifik la.

An konklizyon, etid la pa Near ak Thacker te revolusyone konpreyansyon nou sou evolisyon pwason. Lè yo enkòpore analiz jenetik ak konsolide gwoup pwason, yo te revele koneksyon etone epi yo bay yon sistèm klasifikasyon inifye. Rechèch sa a sèvi kòm yon fondasyon pou etid alavni nan ityoloji, enspire plis eksplorasyon nan mond lan divès ak kaptivan nan pwason.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Kisa etid Near ak Thacker te revele sou relasyon ki genyen ant je tib ak mori?

A: Etid la te idantifye tib-je ak mori kòm kouzen ki fè pati lòd Gadiformes.

K: Ki metòd Near ak Thacker te itilize pou revize Pyebwa lavi a?

A: Yo enkòpore done jenetik ak syèk nan literati syantifik pou analize relasyon ki genyen ant diferan espès pwason.

K: Konbyen gwoup enklizif Near ak Thacker te defini nan rechèch yo?

A: Yo te defini 97 gwoup enklizif, ki kouvri 830 liy.

K: Ki siyifikasyon Pyebwa lavi revize a genyen?

A: Tree of Life revize a bay yon konpreyansyon konplè sou divèsite pwason epi li ofri nouvo apèsi sou istwa evolisyonè pwason an.

K: Ki jan kominote syantifik la te reponn etid sa a?

A: Yo te fè lwanj etid la kòm yon bòn tè nan ityoloji, ak rezilta li yo ki gen enplikasyon byen lwen nan domèn nan.