Astwofizisyen yo dekouvri pousantaj konsomasyon rapid nan twou nwa supermassif

Yon etid inogirasyon ki te dirije pa Northwestern University te defye kwayans anvan yo sou abitid yo manje nan twou nwa supermassif. Kontrèman ak nosyon ke twou nwa sa yo konsome matyè dousman, nouvo simulation 3D wo-definisyon montre ke yo aktyèlman gen yon to konsomasyon pi rapid.

Etid la revele ke twou nwa k ap vire yo defòme espas-tan ki ozalantou yo, sa ki lakòz toubiyon gaz la ke yo rekonèt kòm disk akresyon yo dechire. Pwosesis sa a kreye subdisk enteryè ak ekstèn, ak twou nwa yo konsome subdisk enteryè a an premye. Lè sa a, debri ki soti nan subdisk deyò a kaskad anndan an, ranpli vid ki kite nan bag anndan an boule, kòmanse yon lòt sik konsomasyon. Nouvo rechèch sa a endike ke pwosesis la manje ak ranplir rive etonan byen vit, pran jis kèk mwa.

Sik konsomasyon rapid twou nwa sipèmasif yo ka eksplike konpòtman iregilye sèten objè nan syèl la lannwit, tankou kwazar. Quasars yo li te ye pou bridsoukou eklatman ak Lè sa a, disparèt san eksplikasyon. Etid la sijere ke varyasyon an radikal nan klète obsève nan objè sa yo ta ka yon rezilta nan destriksyon ak renouvèlman nan rejyon yo enteryè nan disk akresyon an.

Teyori anvan yo sou disk akresyon yo te plede eksplike klète tanzantan yo ak gradyasyon toudenkou. Sipozisyon ke gaz ak patikil òbit twou nwa yo nan menm plan ak direksyon ak vire twou nwa a te senplifye konpòtman yo twòp. Sepandan, nouvo simulation yo montre ke rejyon an alantou twou nwa yo trè chaotic ak tumultuous.

Similasyon yo te pran an kont dinamik gaz, mayetis, ak relativite jeneral epi mete aksan sou efè yo nan trennen ankadreman. Twou nwa k ap vire trennen espas ki la bò kote yo, sa ki lakòz gaz ki soti nan diferan pati nan disk la fè kolizyon epi yo dwe kondwi pi pre twou nwa a. Kolizyon sa a kreye chòk klere ki pouse materyèl nan direksyon twou nwa a.

Kòm deformation nan disk akresyon an vin pi pwononse, rejyon ki pi anndan an kòmanse separe de rès la nan disk la ak tranble poukont li. Sa a mennen nan chire ak fann nan subdisk yo enteryè ak ekstèn, kòmanse foli nan manje. Materyèl ki soti nan disk la deyò kaskad sou disk enteryè a, pouse li pi pre twou nwa a pou konsomasyon. Fòs gravitasyonèl twou nwa a Lè sa a, atire gaz ki soti nan seksyon an deyò pou ranplir zòn enteryè a deja vid.

Nouvo konpreyansyon sa a sou pousantaj konsomasyon rapid twou nwa sipèmasif yo ka bay apèsi sou fenomèn misterye kwaza ki chanje aparans yo. Quasars sa yo chanje ant eta klere ak nwa nan yon tan relativman kout. Teyori klasik yo ap lite pou eksplike rapidman disparisyon ak ranpli klète yo obsève nan objè sa yo.

Etid Northwestern University te fè a fè limyè sou dinamik konplèks twou nwa sipèmasif yo ak disk akresyon yo, defye sipozisyon anvan yo epi bay yon konpreyansyon pi pwofon sou objè ki pi ekstrèm linivè a.

– Etid Inivèsite Nòdwès