SpaceX Lanse 22 Satelit kòm FAA Pwopoze Nouvo Règ pou Redui Debri Espas

SpaceX te lanse avèk siksè 22 satelit pou "konstelasyon" Starlink li a nan òbit ki ba Latè. Satelit yo te voye nan lespas pa yon fize Falcon 9 soti nan Cape Canaveral Space Force Station nan Florid. Premye etap fize a te ateri avèk siksè sou yon chalan nan oseyan an. Misyon sa a te make 17yèm vòl pou premye etap rapèl la, ki te deja lanse plizyè chaj ki gen ladan misyon GPS ak Starlink.

Yon ti tan apre lansman sa a, Federal Aviation Administration (FAA) te anonse yon pwopozisyon règ ki vize pou limite kwasans debri òbital nan vòl espas komèsyal yo. Objektif FAA a se pou minimize risk pou yo fè kolizyon ak veso espasyèl ak satelit yo epi ankouraje yon anviwònman espas ki dirab. Debri orbital yo reprezante yon menas pou vòl espas imen ak sèvis satelit tankou kominikasyon ak siveyans move tan.

Règ yo pwopoze a ta mande pou konpayi tankou SpaceX jete etap siperyè wokèt yo nan youn nan senk fason. Yo ta bezwen fè yon antre kontwole, deplase etap anwo a nan yon depo ki mwens konjesyone oswa yon òbit simetyèr, voye l sou yon òbit Latè-chape, retire debri yo nan senk ane atravè retire debri aktif, oswa fè yon jete atmosferik san kontwòl. FAA a gen pou objaktif pou diminye risk pou moun ki sou tè a ak nan vòl lè li limite antre san kontwòl nan etap siperyè yo.

Règ FAA yo pwopoze a aliman ak pwòp pratik gouvènman ameriken an pou diminye debri òbital yo pou misyon espasyal li yo. Li pral byento pibliye nan rejis federal la, inisye yon peryòd kòmantè piblik 90 jou. Nan mwa Jiyè, te gen plis pase 23,000 objè òbital ki pi gwo pase anviwon kat pous. Ensidan tankou dekouvèt debri SpaceX nan mòn lanèj yo ak yon eksplozyon fize san ekipaj te mete aksan sou bezwen an pou manyen responsab debri espas yo an avril ki te lakòz debri tonbe toupre yon ti vil.

