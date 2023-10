Eksplore wòl entèmedyè inovasyon yo nan fòme avni Biyoloji Jeni ki pèmèt AI

Chèchè ki soti nan Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) nan AMBS dènyèman te fè yon etid ki gen tit "Entèmedyè Inovasyon nan Konvèjans teknoloji dijital, dirab, ak gouvènans: yon etid ka sou AI-pèmèt Jeni byoloji," ki egzamine wòl enpòtan an. nan entèmedyè inovasyon nan enfliyanse ekosistèm inovatè.

Etid la konsantre sou jaden émergentes nan byoloji jeni ki pèmèt AI (AI-EB) ak enplikasyon li yo nan laj dijital la. Fizyon teknoloji sa a soulve non sèlman kesyon syantifik, men tou enkyetid etik, sosyal ak ekonomik. Pou adrese pwoblèm konplèks sa yo, chèchè yo te angaje ak divès moun ki gen enterè pwofondman nan domèn inovasyon AI-EB.

Nan nwayo etid sa a se ankèt sou fason entèmedyè inovasyon, jwè kle nan ekosistèm inovasyon an, ap konsidere objektif sosyete ak anviwònman an ansanm ak objektif ekonomik yo. Pandan ke direktiv inovasyon responsab ankouraje balans sa a, rezilta yo revele ke entèmedyè inovasyon nan jaden an nan byoloji jeni yo gen tandans bay priyorite metòd tradisyonèl echèl-up ak komèsyalizasyon.

Rechèch la espere gen yon enpak enpòtan sou devlopman entèmedyè inovasyon ak jesyon rechèch nan domèn AI-EB. Otè yo diskite ke yon apwòch holistic ki konsidere tou de enplikasyon sosyete a ak anviwònman an nan AI-EB, anplis komèsyalizasyon, se yon bagay enpòtan anpil pou pwofite totalman potansyèl teknoloji émergentes sa a.

Etid sa a fè limyè sou enpòtans entèmedyè inovasyon nan fòme avni byoloji jeni ki pèmèt AI. Li mete aksan sou nesesite pou yon apwòch konsyan ki balanse konsiderasyon ekonomik, sosyal ak anviwònman an pou yo ka maksimize benefis teknoloji transfòmasyon sa a.

