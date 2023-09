Rekonsidere mouvman mamifè ak reptil yo

By

Konpreyansyon konvansyonèl yo sou fason mamifè terès yo te evolye stil diferan yo mache te defye pa yon etid resan Harvard te dirije. Pandan plizyè dizèn ane, yo te kwè ke mamifè yo te desann soti nan zansèt ki sanble ak reptil yo, sa ki lakòz yon chanjman soti nan yon rale ak janm splayed nan yon pwèstans mache ak janm pozisyone anba kò a. Ipotèz sa a, ke yo rekonèt kòm paradigm lateral-a-sagittal, yo te anseye anpil nan liv lekòl kolèj sou anatomi ak evolisyon.

Sepandan, nouvo etid la sijere ke kwayans sa a ki te kenbe depi lontan ka pa kòrèk. Chèchè yo diskite ke konte sèlman sou obsèvasyon bèt modèn, tankou mamifè vivan ak reptil, ka mennen nan ipotèz evolisyonè inègza. Pou jwenn yon konpreyansyon ki pi egzak, ekip la te mete aksan sou enpòtans pou analize dosye fosil yo ak etidye bèt ki disparèt yo.

Lè yo egzamine dosye fosil la, chèchè yo espere idantifye chanjman anatomik yo, tan chanjman sa yo, ak presyon selektif ki te kondwi evolisyon lokomosyon nan mamifè yo. Otè etid la diskite ke san pèspektiv istorik sa a, naratif evolisyonè yo ka vin jis istwa spéculatif ki manke sipò anpirik.

Konklizyon etid sa a vle di ke li enpòtan pou w konsilte dosye fosil la lè w ap konstwi senaryo evolisyonè yo. Pandan ke dosye fosil la bay enfòmasyon limite sou tisi mou, tankou misk ak tandon, li rete yon resous enpòtan anpil pou konprann chanjman ki te fèt pandan tout listwa evolisyonè.

An rezime, etid ki te dirije Harvard la defi konpreyansyon tradisyonèl la sou tranzisyon mouvman an soti nan reptil yo nan mamifè. Lè yo mete aksan sou nesesite pou mennen ankèt sou dosye fosil la, chèchè yo mande pou yon apwòch ki pi solid e ki baze sou prèv pou konprann istwa evolisyonè locomosyon an.

Referans:

– Inivèsite Harvard (2021). "Evolisyon stil mache mamifè yo" [Kominike pou laprès].

– Siliezar, P. (2021). "Etid reekri istwa sou tranzisyon mache ki pi popilè nan evolisyon an."