Syantis yo dekouvri pi ansyen estrikti an bwa, ki date plis pase 476,000 ane

Akeyològ yo te fè yon dekouvèt etonan, detere pi ansyen estrikti an bwa ki te janm jwenn. Dapre yon ekip syantifik ki soti nan University of Liverpool, bwa ki byen konsève yo te dekouvri nan Zanbi, ki date omwen 476,000 ane. Sa a pi gran pase pwòp espès nou an, Homo sapiens.

Atravè analiz ekspè nan zouti wòch koupe-mak sou bwa a, chèchè yo te konkli ke premye moun yo entansyonèlman fòm ak ansanm de gwo mòso bwa yo konstwi yon estrikti. Konklizyon sa a endike prèv ki pi bonè nan travay bwa ekspre nan mond lan, defi kwayans ke moun laj wòch yo te sèlman nomad. Prèv anvan yo te sèlman montre lèzòm sèvi ak bwa pou fè dife, fouye baton, ak frenn.

Konsèvasyon bwa ki soti nan yon sit ansyen konsa trè etranj, kòm li tipikman pouri sou tan. Sepandan, nivo dlo wo nan zòn nan te aji kòm yon konsèvasyon, ki pèmèt bwa a siviv. Dekouvèt sa a bay nouvo limyè sou fòm premye moun nan Kalambo Falls, ki non sèlman te gen aksè a yon sous dlo ki konsistan, men tou ki te itilize forè ki antoure a pou manje.

Atik la mansyone ke tèm "moun" yo itilize pou dekri èt sa yo, men li enpòtan sonje ke yo predate Homo sapiens, pètèt ki fè pati espès Homo erectus. Revelasyon sa a aliman ak lòt dekouvèt ki sot pase nan sistèm gwòt Rising Star Lafrik di sid la, kote yo te jwenn prèv pratik kiltirèl, rituèl antèman, itilizasyon dife, ak kreyasyon atizay pa espès hominin ki pa Homo sapiens, ki date apeprè 300,000 ane.

Rezilta rechèch yo te pibliye nan jounal syantifik Nature, ki make yon kontribisyon enpòtan nan konpreyansyon nou sou istwa imen bonè ak konpleksite nan pwogrè kiltirèl ak teknolojik yo.

