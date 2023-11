Nouvo Atik: Vwayaj la nan Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) kòmanse ak yon Flyby

By

Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Ajans Espas Ewopeyen an ap antre nan yon vwayaj ekstraòdinè atravè sistèm solè nou an. Nan wout pou l etidye Jipitè ak lalin glas li yo, JUICE te fèk fè yon mannèv enpòtan ki pozisyone l pou yon survol Latè-lalin k ap vini an, ki make premye asistans gravite doub ant de kò selès sa yo.

Manèv la, ki te enplike yon boule 43 minit, te konsome apeprè 363 kilogram gaz, sa ki reprezante prèske 10% rezèv gaz total JUICE. Sa a se pi gwo manevwe veso espasyèl la te egzekite jiska dat. Julia Schwartz, enjenyè dinamik vòl nan sant kontwòl misyon ESA ESOC nan Almay, te eksplike ke boule sa a se te yon moman esansyèl pou JUICE, akòz mas sibstansyèl li nan 6,000 kilogram. Li te mande gwo fòs ak gaz pou chanje vitès veso espasyèl la nan prèske 200 mèt pou chak segonn.

JUICE, ki te lanse 23 avril 2023, soti nan Gwiyann ​​franse, gen pou objaktif pou etidye twa nan lalin Jipitè yo: Ganimede, Callisto, ak Europa. Sepandan, pou rive nan destinasyon li, JUICE konte sou yon seri de asistans gravite. Lè JUICE ap manevwe èstratejikman pase planèt enteryè sistèm solè nou an, JUICE itilize mare gravitasyonèl planèt yo pou pouse tèt li nan direksyon Jipitè. Teknik enjenyeu sa a minimize konsomasyon gaz, optimize efikasite jeneral veso espasyèl la.

Boule ki sot pase a se premye nan de manèv ki nesesè pou aliman JUICE pou asistans gravite Latè-lin lan, ki pwograme pou mwa Out 2024. Schwartz te konfime ke premye boule sa a te akonpli 95% nan chanjman vitès ki nesesè yo. Apre analiz nouvo òbit JUICE la nan semèn kap vini yo, ESA pral planifye yon dezyèm boule pou afine trajèktwa sond la pou asistans doub gravite a.

FAQ:

K: Ki sa ki JI?

A: JUICE la vle di Jupiter Icy Moons Explorer. Li se yon veso espasyèl devlope pa Ajans Espas Ewopeyen an (ESA) pou etidye Jipitè ak twa nan lalin li yo: Ganymede, Callisto, ak Europa.

K: Ki jan JUICE rive Jipitè?

A: JI rive nan Jipitè lè li itilize asistans gravite. Li navige pase planèt enteryè yo nan sistèm solè nou an, lè l sèvi avèk mare gravitasyonèl yo nan fistibal tèt li nan direksyon Jipitè. Teknik sa a diminye konsomasyon gaz ak amelyore efikasite veso espasyèl la.

K: Ki sa ki te enpòtan sou dènye boule a?

A: Boule ki sot pase a, ki te mande pi gwo manèv jiska dat la, pozisyone JUICE pou yon asistans gravite Latè-lin kap vini an. Li te konsome 363 kilogram gaz e li te chanje vitès veso espasyèl la pa prèske 200 mèt pa segonn.

K: Kilè JUICE pral rive Jipitè?

A: Si tout bagay ale selon plan an, JUICE pral antre nan òbit alantou Jipitè nan 2031. Sepandan, li pral fè divès kalite koreksyon trajectoire lè l sèvi avèk pi piti propulseur li yo jouk lè sa a.

K: Ki objektif misyon JUICE la?

A: Misyon JUICE se etidye Jipitè ak lalin glas li yo pou konprann konpozisyon yo, mennen ankèt sou potansyèl pou abitabilite, epi dekouvri enfòmasyon sou fòmasyon ak evolisyon sistèm solè nou an.