Entegrasyon Modil Sèvis Ewopeyen an pou Misyon Artemis II a: Yon etap esansyèl nan direksyon eksplore Lalin nan

Misyon Artemis II k ap vini an, ki te pwograme pou Novanm 2024, ap pran momantòm pandan enjenyè nan Kennedy Space Center nan Florid travay avèk dilijans pou prepare modil sèvis Ewopeyen an (ESM2) pou entegrasyon ak modil ekipaj Orion. ESM2 a pral jwe yon wòl enpòtan anpil nan bay resous esansyèl tankou elektrisite, dlo, ak yon atmosfè simulation pou asire konfò ak sekirite kat astwonòt yo pandan vwayaj ale nan Lalin nan.

Pou fasilite pwosesis entegrasyon an, ESM2 a te okòmansman konekte ak Adaptè Crew Modil la, ki fòme Orion Service Module (OSM). Etap kritik sa a te pèmèt enjenyè yo byen teste modil entegre a, ki gen ladan tiyo, fil, pil, ak elektwonik. De tès enpòtan yo te fèt pandan faz sa a pou asire fyab ak rezistans OSM.

Youn nan tès sa yo, ki rele Tès Thermal Cycle, evalye kapasite OSM pou kenbe tèt ak varyasyon ekstrèm tanperati li pral rankontre pandan misyon an. Pandan se tan, Direct Field Acoustic Test (DFAT) te konsantre sou evalye kapasite OSM pou kenbe tèt ak vibrasyon entans ki gen eksperyans pandan monte fize a nan lespas.

Apre tès sa yo, OSM te konekte avèk Orion Crew Modil la, ki fòme veyikil Orion konplè pou misyon Artemis II a. Koneksyon an reyalize atravè sis pwen alantou plak pwotèj chalè a nan kapsil ekipaj la, asire sekirite astwonòt yo pandan re-antre nan atmosfè Latè a. Olye pou yo travèse plak pwotèj chalè a, tiyo yo ak fil yo ap dirije alantou li.

Avèk Crew ak Modil Sèvis kounye a ansanm, pwochen etap enpòtan an se pou monte machin Orion an ak byen verifye ke tout sistèm yo fonksyone annamoni. Faz sa a pèmèt ekip Ewopeyen yo ak US yo valide kominikasyon an san pwoblèm ant diferan eleman.

Pandan preparasyon pou misyon Artemis II a ap kontinye, konsantrasyon an pral byento chanje sou enstale zèl solè yo sou veyikil Orion an, pou konplete asanblaj li yo. Apre sa, tank gaz yo pral ranpli ak pwopilsan, epi fize Artemis II a pral anpile, ak Orion konekte ak sistèm lansman avòtman an—yon karakteristik sekirite enpòtan anpil pou astwonòt yo nan ka ta gen nenpòt evènman enprevi pandan lansman.

Entegrasyon Modil Sèvis Ewopeyen an make yon etap enpòtan nan pwogram Artemis la, ki pote limanite yon etap pi pre eksplorasyon Lalin nan epi pave wout la pou pwochen misyon espas pwofon.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki sa ki modil sèvis Ewopeyen an (ESM2)?

Modil sèvis Ewopeyen an (ESM2) se yon eleman nan veyikil Orion ki fèt pou bay resous esansyèl tankou elektrisite, dlo, ak yon atmosfè simulation pou astwonòt pandan misyon espas.

2. Ki tès prensipal yo fèt pandan pwosesis entegrasyon an?

Pandan pwosesis entegrasyon an, de tès enpòtan yo fèt: Tès Thermal Cycle ak Tès Direct Field Acoustic (DFAT). Tès Sik tèmik la asire kapasite modil la pou li kenbe tèt ak fluctuations ekstrèm tanperati a, pandan y ap DFAT evalye rezistans li nan vibrasyon pandan monte fize a.

3. Ki jan Crew ak Modil Sèvis yo konekte?

Crew ak Modil Sèvis yo konekte atravè sis pwen alantou plak pwotèj chalè kapsil ekipaj la. Tiyo ak fil yo ap dirije alantou plak pwotèj chalè a pou asire sekirite astwonòt yo pandan re-antre nan atmosfè Latè a.

4. Ki objektif sistèm lansman avòtman an?

Sistèm avòtman lansman an se yon karakteristik sekirite enpòtan ki konekte ak machin Orion an. Li asire sekirite astwonòt yo nan evènman an nan yon eksplozyon oswa devyasyon nan trajectoire te planifye a pandan lansman an.

5. Ki siyifikasyon misyon Artemis II a genyen?

Misyon Artemis II a se yon etap enpòtan nan pwogram Artemis la, ki vize voye astwonòt nan yon vwayaj ale nan Lalin nan. Li sèvi kòm yon etap pou pwochen misyon eksplorasyon espas pwofon.