SpaceX planifye pou lanse 144 wokèt an 2024 pou elaji sèvis Starlink

SpaceX, konpayi ayewospasyal ki te fonde pa Elon Musk, te fikse objektif anbisye pou 2024. Dapre yon ofisyèl konpayi, SpaceX planifye pou lanse yon total de 144 wokèt ane pwochèn, depase pwòp lanse rekò li yo nan 2023. Ogmantasyon sa a nan frekans lansman. se kondwi pa ekspansyon sèvis entènèt satelit Starlink SpaceX la.

Kantite lansman SpaceX te piti piti ogmante pandan Starlink kontinye ap grandi. Nan 2021, te gen sèlman 31 misyon, men nimewo sa a prèske double a 61 an 2022. Avèk deplwaye sèvis Direct to Cell Starlink an patenarya ak T-Mobile, SpaceX gen pou objaktif pou ogmante plis kapasite lansman li ane pwochèn.

Direct to Cell, ke yo rele tou "yon gwo kay won telefòn selilè nan espas," pral bay sèvis mobil atravè satelit Starlink. Kapasite mesaj tèks yo pral disponib nan 2024, ki te swiv pa apèl ak Navigasyon entènèt an 2025. Sèvis sa a pral patikilyèman benefisye nan zòn ki pa gen pwoteksyon selilè, espesyalman pandan ijans.

Pou reyalize objektif li nan 144 lansman an 2024, SpaceX te enkòpore automatisation atravè tout pwosesis li yo. Konpayi an mete aksan sou fyab pou evite reta ki te koze pa defo. Gwo frekans lansman sa a pral mande pou yon lansman chak 2.5 jou, konpare ak pousantaj aktyèl la nan yon lansman chak 3.5 jou.

Depi me 2019, SpaceX te mete plis pase 4,000 satelit Starlink nan òbit. Mwa pase a, konpayi an te anonse ke li te depase 2 milyon kliyan ki sèvi ak sèvis entènèt li yo. Starlink disponib nan plis pase 60 peyi epi li konekte kliyan atravè lemond ak entènèt gwo vitès.

Pandan ke SpaceX rete devan konpetitè li yo, lòt konpayi, tankou Amazon ak Pwojè Kuiper li yo, ap antre tou nan endistri sèvis entènèt ki baze sou espas. Amazon Jeff Bezos la dènyèman te lanse de premye satelit yo pwototip pou Pwojè Kuiper, ki vize bay koneksyon entènèt gwo vitès nan zòn aleka, menm jan ak Starlink.

