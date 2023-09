Analiz Elemantè Konfime Asfiksi kòm kòz Lanmò nan Viktim Pompeii

By

Yon analiz elemantè ki te fèt sou jete lacho viktim nan eripsyon vòlkanik ki te antere Pompeii te bay konfimasyon ke asfiksasyon te kòz ki gen anpil chans nan lanmò pou moun sa yo. Etid la, ki te dirije pa akeyològ Gianni Gallello nan University of Valencia, itilize teknik pòtab fluoresans radyografi (XRF) pou jwenn apèsi sou dènye moman moun ki te viv nan Pompeii pandan eripsyon mòn Vesuvius nan ane 79 epòk nou an.

Plast lacho viktim yo, ki te kreye nan ane 1870 yo lè yo te enjekte lacho nan kavite kò ki te dekonpoze anba sann vòlkanik yo, bay yon opòtinite inik pou konprann eripsyon an ak konsekans li yo. Sepandan, analize materyèl byolojik nan jete sa yo te pwouve difisil akòz kontaminasyon nan andui an.

Chèchè yo te anplwaye XRF pòtab pou eskane sis jete ki soti nan zòn Porta Nola ak youn nan Terme Suburbane nan Pompeii. Yo konpare konpozisyon elemantè yo nan jete yo ak sa yo ki nan zo ensinerasyon ki soti nan zòn ki tou pre ak zo antere nan Valencia, Espay. Lè yo konsantre sou rapò fosfò-a-kalsyòm, ekip la te devlope yon modèl estatistik pou fè diferans ant lacho ak zo nan jete yo. Zo ki kontamine ak andui te montre yon resanblans ak lacho a, pandan ke mwens kontamine zo yo te sanble ak zo boule, sa ki endike pwosesis chimik ki te lesiv carbonates ak fosfat.

Done elemantè yo rasanble bay prèv ki sipòte konklizyon ke viktim Porta Nola yo te mouri nan asfiksi ki te koze pa respire sann anvan yo te antere pa lòt materyèl vòlkanik. Resanblans nan zo jete yo ak zo ki ensinerasyon, konbine avèk pozisyon ki gen tandans ak dekontrakte viktim yo, endike toufe kòm kòz lanmò.

Ekspè nan domèn nan, tankou Piero Dellino, pwofesè volkanoloji nan University of Bari, Itali, dakò ak rezilta sa yo. Dellino mete aksan sou ke viktim yo pa te touye pa mekanik yo nan eripsyon an men pito pa respire nan sann. Li sijere ke dire a nan eripsyon an, yon ti kras pi long pase sa ki ka rèspirant, se te faktè a fatal.

Etid la mete aksan sou enpòtans kolaborasyon nan rechèch syantifik. Gallello mete aksan sou valè yon apwòch miltidisiplinè, ki deklare ke travay yo bay yon zouti adisyonèl pou etidye rès remakab sa yo. Dellino fè eko santiman sa a, mete aksan sou ke etidye istwa a nan zòn vòlkanik tankou Vesuvius pèmèt nou aprann nan sot pase a ak pi byen prepare pou lavni an. Avèk Vesuvius se youn nan vòlkan ki pi danjere nan mond lan, konprann istwa li ede nan bese risk pou 700,000 moun k ap viv nan zòn wouj ki antoure vòlkan an.

An jeneral, analiz elemantè nan lacho yo soti nan Pompeii koule nouvo limyè sou kòz la nan lanmò pou viktim yo nan eripsyon an. Lè yo konbine teknik syantifik ak kolaborasyon entèdisiplinè, chèchè yo kapab dekouvri apèsi enpòtan sou evènman istorik ak amelyore preparasyon pou katastwòf.

Sous:

– Gianni Gallello, akeyològ nan University of Valencia, Espay

– Piero Dellino, pwofesè volkanoloji nan University of Bari, Itali.