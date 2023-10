Nouvo Etazini nan elektwon nan Sèl fonn ta ka enpak sou pèfòmans nan sèl-Fueled réacteurs

Syantis yo te dekouvri ke elektwon yo ka fòme twa eta diferan lè yo kominike avèk sèl fonn, yon rezilta ki ta ka gen enplikasyon sou pèfòmans nan réacteurs sèl-alimenté. Chèchè yo nan Oak Ridge National Laboratory ak University of Iowa simulation entwodiksyon an nan yon elèktron depase nan fonn sèl klori zenk ak obsève twa senaryo posib. Nan yon senaryo, elèktron an vin yon pati nan yon radikal molekilè ak de iyon zenk. Nan yon lòt, elektwon an lokalize sou yon sèl ion zenk. Nan twazyèm senaryo a, elektwon an gaye toupatou sou iyon sèl miltip.

Yo konsidere réacteurs sèl fonn pou pwochen plant nikleyè yo, epi konprann kijan radyasyon afekte konpòtman sèl fonn yo enpòtan anpil. Etid sa a bay limyè sou entèraksyon ki genyen ant elektwon ak sèl lè yo ekspoze a gwo radyasyon. Chèchè yo te jwenn ke elèktron a ka fasilite fòmasyon nan divès espès, ki gen ladan dimè zenk ak monomè, oswa yo dwe delokalize. Premye rezilta sa yo poze kesyon sou kisa lòt espès yo ka fòme nan tan ki pi long yo ak kijan yo ta ka reyaji ak elektwon yo ak sèl yo.

Rechèch sa a se yon pati nan Sant Rechèch Fwontyè Enèji (MSEE EFRC) DOE a Sèl ki fonn nan anviwònman ekstrèm e yo te pibliye nan The Journal of Physical Chemistry B. Ekip la ap travay pou idantifye lòt fòm reyaksyon eksperimantal. Etid la bay bonjan apèsi sou fason elektwon yo kominike avèk sèl fonn, men gen plis toujou pou eksplore. Rechèch nan lavni pral mennen ankèt sou lòt sistèm sèl ak efè radyasyon sou sèl fonn.

Sous: Oak Ridge National Laboratory