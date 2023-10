Modèl Chanjman El Niño ak Entwodiksyon Mekanis Chanjman Walker

Nan dènye ane yo, El Niño te vin de pli zan pli enpòtan nan prediksyon klima ak jesyon nan varyasyon klima mondyal la. El Niño se faz cho El Niño-Southern Oscillation (ENSO), ki karakterize pa chofe dlo oseyan yo nan pati lès ekwatoryal Pasifik la. Kontrèman, La Niña reprezante refwadisman nan menm rejyon an. Varyasyon siklik sa yo nan tanperati sifas lanmè a gen yon enpak enpòtan sou modèl move tan atravè mond lan.

Yon etid resan ki te fèt pa Quaternary Research Group ki te dirije pa Christoph Spötl te vize konprann ki jan El Niño reponn a enfliyans natirèl sou peryòd tan. Chèchè yo te analize depo twou wòch ke yo rekonèt kòm speleothem ki soti nan sidès Alaska, ki te prezève dosye klima ki dire 3,500 ane. Konklizyon yo endike ke pwosesis kontwòl varyab El Niño yo te chanje depi ane 1970 yo, ak chanjman nan klima ki fèt lèzòm jwe kounye a yon wòl enpòtan.

Nan yon etid separe, ekip la te konsantre sou egzamine chanjman nan klima nan sidès Alaska sou yon peryòd ki pi long nan 13,500 ane. Espeleotèm yo te sèvi kòm dosye anpil valè pou mennen ankèt sou kòz chanjman rapid nan klima a kout tèm pandan laj glas yo. Etonan, sidès Alaska te montre yon modèl klima ki sanble ak ekwatoryal Pasifik la nan fen dènye laj glas la ak peryòd Olosèn nan, sa ki te defi "mekanis baskil bipolè" ki te etabli a. Olye de sa, chèchè yo te entwodui konsèp "Walker switch la," deklanche pa chanjman nan radyasyon solè. Mekanis sa a mennen nan ajisteman rapid nan tanperati lanmè-sifas nan Pasifik ekwatoryal la, finalman enfliyanse modèl klima nan gwo latitid nò.

Etid yo endike ke aktivite imen yo jwe kounye a yon wòl enpòtan nan fòme modèl El Niño yo. Chanjman klimatik te ka travèse yon pwen baskil nan ane 1970 yo, ki mennen nan yon modèl El Niño ki pi pèmanan. Entwodiksyon konsèp "Walker switch" la bay yon eksplikasyon altènatif pou varyasyon klima istorik, ki mete aksan sou entèraksyon konplèks faktè ki fòme dinamik klima.

Rezilta yo mete aksan sou nesesite pou rechèch kontinyèl pou apwofondi konpreyansyon nou sou pwosesis klimatik yo. Kòm sistèm klima Latè a se dinamik ak konplèks, kontinye etid pral enpòtan anpil nan predi ak jere varyasyon klima a sou yon echèl mondyal.

