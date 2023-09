Nouvo espès kwokodil pre-istorik dekouvri nan Ostrali Santral

By

Yon nouvo espès kwokodil pre-istorik ki te viv nan santral Ostrali apeprè uit milyon ane de sa dènyèman te nonmen chèchè yo. Fosil yo nan espès sa a te deja pa non, yo te rele Baru iylwenpeny, yo te dekouvri nan kabann nan fosil Alcoota. Otè prensipal etid la, Adam Yates, ki se tou ansyen konsèvatè syans latè nan Mize ak Galeri Atizay Teritwa Nò a, te chwazi non an nan lang Anmetyerre, ki vle di "chasè ekselan ak konpetan."

Dekouvèt Baru iylwenpeny enpòtan paske li se zo bwa tèt ki pi konplè yon kwokodil Baru janm jwenn. Yo idantifye li tou kòm pi gwo ak pi danjere predatè nan kabann fosil Alcoota, ki sitiye apeprè 200 kilomèt nan nòdès Alice Springs. Sit la estime li soti nan epòk Miosèn an reta, ki date apeprè uit milyon ane.

Kontrèman ak lòt espès ansyen Baru, Baru iylwenpeny montre plizyè diferans anatomik. Adaptasyon sa yo te bay bèt la ogmante fòs, sa ki pèmèt li bèt sou lòt megafauna, tankou zwazo jeyan ki pa vòlè, Dromornis stirtini, ki te viv ansanm nan menm zòn nan pandan menm peryòd la. Espès ki fèk rele yo gen pi gwo dan dèyè ak yon djòl pi laj, ki bay yon pi gwo, pi fò mòde.

Baru iylwenpeny se dènye espès li te ye nan genus Baru nan Ostrali epi li pa zansèt kwokodil modèn, ki fè pati genus Crocodylus. Distenksyon Baru ka te enfliyanse pa faktè anviwònman, ki gen ladan gwo seche ak chanjman nan koule nan rivyè andedan pandan fen epòk Miosèn la. Malgre ke Baru te disparèt nan dosye fosil la, dosye fosil la ak prezans kwokodil kontinye egziste.

Dekouvèt sa a bay nouvo limyè sou ansyen espès kwokodil ki te rete nan santral Ostrali yon fwa epi li bay bonjan insight sou dinamik ekolojik peryòd tan sa a.

Sous:

– Papye nan Paleontoloji (Jounal)

- ABC Alice Springs (priz nouvèl)