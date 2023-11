Nouvo zouti nan rediksyon CO2: katalis ki baze sou Sn pèmèt pwodiksyon etanòl efikas

By

Nan yon dènye dekouvèt inogirasyon, syantis yo te devlope yon katalis ki baze sou fèblan ki gen kapasite pou pwodui etanòl avèk efikasite atravè rediksyon gaz kabonik. Sa a reprezante yon avansman enpòtan nan domèn teknoloji enèji renouvlab epi li ofri gwo pwomès nan efò yo pou bese emisyon CO2.

Reyaksyon rediksyon CO2 elektwochimik (CO2RR) se yon metòd trè recherché pou transfòme gaz kabonik nan gaz kabòn ki baze sou. Pwodiksyon konbistib likid, tankou etanòl, se patikilyèman dezirab akòz dansite enèji segondè yo ak fasilite nan depo. Sepandan, manipilasyon chemen kouple CC la te poze yon gwo defi, ki anpeche pwogrè nan domèn sa a.

Te dirije pa prof. Tao Zhang ak Yanqiang Huang soti nan Dalian Institute of Chimik Fizik (DICP) nan Akademi Chinwa Syans (CAS), yon gwoup rechèch te fè yon zouti enpòtan nan domèn sa a. Yo te devlope yon katalis ki baze sou Sn ki rele SnS2@Sn1-O3G, ki te demontre efikasite remakab nan konvèti CO2 nan etanòl. Avèk yon efikasite Faradaic ki rive jiska 82.5% nan -0.9 VRHE ak yon dansite aktyèl jeyometrik nan 17.8 mA / cm2, katalis sa a montre gwo potansyèl pou aplikasyon gwo echèl.

SnS2@Sn1-O3G katalis la te fabrike atravè yon reyaksyon solvothermal nan SnBr2 ak thiourea sou yon bave kabòn ki genyen twa dimansyon. Li konsiste de nanosheets SnS2 ak atomik Sn dispèse atòm (Sn1-O3G), ki enpòtan anpil pou aktivite katalitik li yo.

Atravè yon etid mekanistik, chèchè yo te dekouvri ke eleman Sn1-O3G nan katalis la jwe yon wòl kritik nan pwomosyon fòmasyon nan CC obligasyon. Pa adsorbing * CHO ak * CO (OH) entèmedyè, li fasilite kouple nan gwoup formyl ak bikabonat, sa ki lakòz pwodiksyon an nan etanòl. Reyaktif ki make izotopik te revele tou ke atòm kabòn nan pwodwi etanòl final la sòti nan asid fòmik ak CO2.

Rechèch inogirasyon sa a ouvè nouvo posiblite pou sentèz etanòl epi li ofri yon estrateji ki gen anpil valè pou manipile chemen rediksyon CO2 pou reyalize pwodwi vle. Konklizyon yo te pibliye nan prestijye jounal syantifik Nature Energy, bay plis kredibilite nan siyifikasyon zouti sa a.

FAQ:

K: Ki siyifikasyon katalis ki fèk devlope?

A: Sn ki baze sou katalis la pèmèt pwodiksyon efikas nan etanòl atravè rediksyon CO2, bay yon solisyon pwomèt pou teknoloji enèji renouvlab.

K: Ki jan katalis la travay?

A: katalis la fè pwomosyon fòmasyon nan CC obligasyon pa adsorbing entèmedyè espesifik ak fasilite kouple yo, ki mennen nan pwodiksyon an nan etanòl.

K: Ki aplikasyon potansyèl zouti sa a?

A: Dekouvèt sa a ouvè nouvo posiblite pou sentèz gwo-echèl etanòl epi li ofri apèsi sou manipile chemen rediksyon CO2 pou rezilta pwodwi yo vle.

K: Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou rechèch la?

A: Rezilta rechèch yo te pibliye nan jounal syantifik Nature Energy. [Lyen ak jounal la si disponib]