Debloke mistè yo nan Antatik: Envestigasyon enpak la nan Eddy sou aktyèl la sikonpolè Antatik

Semèn sa a, yon ekspedisyon syantifik anbisye te antre nan yon vwayaj pou eksplore kè "k ap koule" nan Kouran Sikonpolè Antatik (ACC). ACC, ke yo rekonèt kòm kouran ki pi fò nan mond lan, jwe yon wòl enpòtan nan pwoteje kontinan glas la kont dlo cho. Sepandan, enkyetid yo te parèt kòm syantis yo sispèk ke rèd, fòmasyon toubiyon nan dlo k ap deplase nan direksyon opoze ak aktyèl la, ka aji kòm pòtay pou chalè a enfiltre rejyon an.

Dirije pa CSIRO ak Patenarya Pwogram Antatik Ostralyen an, yon ekip syans devwe te pran vwal abò envestigatè rechèch CSIRO pou mennen ankèt sou potansyèl "pasaj" sa yo epi rasanble done ki gen anpil valè pou konprann poukisa fwit sa yo ap fèt. Pandan senk semèn kap vini yo, ekip la pral vwayaje nan sid soti nan Hobart, deplwaye ekipman obsèvasyon dènye modèl ak travay san pran souf nan revèy la nan orè 12 èdtan.

Ekspedisyon an prezante planè otonòm nan fon lanmè, ki pral echantiyon kolòn dlo jiska yon pwofondè de 1000 mèt. Planè sa yo, ki te pilote soti nan bato a oswa ki opere adistans, bay apèsi sou estrikti konplike nan karakteristik amann-echèl nan oseyan an. Anplis de sa, yon sistèm mare k ap flote yo refere yo kòm yon mare wo, ki ekipe ak 35 enstriman, pral mezire salinite, tanperati, oksijèn, ak kouran. Sistèm sa a pral ancrage nan kè sit rechèch la pou yon peryòd konplè 18 mwa. Vwayaj la pral sèvi tou ak flote argo, konduktiviti, tanperati, ak detèktè pwofondè (CTD) pou rasanble done sou divès kalite pwopriyete dlo.

Pandan ke bato a fouye nan mistè oseyan an, yon lòt eleman nan ekspedisyon inogirasyon sa a enplike satelit la Dlo Sifas ak Topografi Oseyan (SWOT) ki fèk lanse. Devlope ansanm pa NASA ak ajans espas franse a, satelit la ofri yon gade san parèy sou dinamik oseyan ak mezi segondè rezolisyon li yo. Satelit SWOT la pèmèt syantis yo obsève karakteristik amann-echèl ki separe ak gwo rèd yo, bay bonjan apèsi sou fonksyonman konplike nan oseyan an.

Enplikasyon rechèch sa a pwolonje pi lwen pase domèn syans. Avèk glas lanmè ki retresi nan nivo ki ba yo e Antatik la ap fè eksperyans chanjman san parèy, li enpòtan pou konprann entèraksyon konplike sa yo. Glas lanmè sèvi kòm yon tanpon vital, reflete limyè solèy la ak anpeche glas ki baze sou tè fonn nan oseyan an, epi n bès li ta ka afekte drastikman nivo lanmè mondyal la. Lè Ostrali te patisipe nan Apèl Pari pou Glasye ak Pol yo, te demontre angajman li pou abòde chanjman nan klima a epi mennen ankèt sou konsekans li yo nan zòn ki pi sid nan planèt nou an.

FAQ:

K: Ki sa ki Antatik sikonpolè aktyèl (ACC)?

A: ACC a se kouran ki pi fò nan mond lan, k ap koule soti nan lès ale nan lwès alantou Antatik, aji kòm yon plak pwotèj kont dlo cho.

K: Ki sa ki rèd?

A: Eddy yo se fòmasyon toubiyon dlo ki deplase nan direksyon opoze ak aktyèl la.

K: Poukisa li enpòtan pou mennen ankèt sou enpak eddy yo sou ACC la?

A: Syantis yo sispèk rèd yo ka sèvi kòm pòtay pou chalè enfiltre rejyon Antatik la, ki kapab mennen nan fonn glasye yo epi kontribiye nan monte nivo lanmè.

K: Ki zouti ak ekipman yo te itilize nan ekspedisyon an?

A: Ekspedisyon an enplike nan itilizasyon planeur otonòm gwo twou san fon lanmè, yon sistèm mare k ap flote, flote argo, ak konduktiviti, tanperati, ak detèktè pwofondè (CTD) pou rasanble done sou pwopriyete dlo.

K: Ki siyifikasyon satelit SWOT la?

A: Satelit SWOT ki fèk lanse a bay mezi rezolisyon wo nan dinamik oseyan yo, sa ki pèmèt syantis yo obsève karakteristik amann-echèl ki te deja inaksesib, kontribye nan yon pi bon konpreyansyon sou fonksyonman konplike oseyan an.