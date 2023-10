Machin ble a: ki jan oseyan an ap travay

Nan nouvo liv li a "The Blue Machine: How the Ocean Works," Oseyanograf Britanik ak difizyon Helen Czerski fouye nan mond lan kaptivan nan oseyan an ak enpak imans li yo sou planèt nou an. Soti nan wòl li nan fòme sivilizasyon yo rive enfliyans li sou sistèm metewolojik, Czerski dekouvwi fonksyonman anndan vas dlo sa a.

Czerski dekri oseyan an kòm yon motè, eksplike ke li fonksyone pa konvèti enèji chalè nan mouvman. Oseyan an konpoze de diferan kouch, ak yon kouch cho sou tèt la ak dlo pi frèt anba a. Kouch sa yo konekte atravè twou ploge tou pre poto yo, sa ki fè sikilasyon pandan dlo ap deplase desann, vwayaje sou fon lanmè a pou plizyè santèn ane, epi resurface nan lòt zòn. Sikilasyon sa a jwe yon wòl enpòtan anpil nan transfere chalè soti nan ekwatè a nan poto yo, fòme klima a ak enfliyanse lavi sou Latè.

Kontrèman ak gade nan yon oseyan plat ak kalm, Czerski revele nati a konplike ak dinamik nan mond lan anba dlo. De faktè kondwi motè oseyan an: wotasyon Latè ak dansite dlo. Melanje dlo mande enèji, ak diferan dansite dlo lakòz kouch, anpil tankou kouch yo nan yon bwason. Pi cho, dlo mwens dans chita sou tèt dlo pi frèt, pi dans, kreye kouch diferan ki pa melanje. Kouch sa a enpòtan anpil pou lavi nan oseyan an, paske li pèmèt yo koule nan eleman nitritif nan sifas la. Toupre bor yo ak poto, kote kouch yo ka konekte, lavi pwospere akòz upwelling ak disponiblite a nan eleman nitritif esansyèl sa yo.

Mouvman oseyan an se prensipalman orizontal, enfliyanse pa van ak wotasyon planèt la. Kouran sikilasyon transpòte chalè soti nan ekwatè a nan direksyon poto yo, redistribiye enèji ak fòme modèl move tan. Oseyan an sèvi kòm batri Latè, sere ak distribye enèji solèy la, ki kondwi sistèm metewolojik ak enpak sou fòmasyon nan siklòn ak distribisyon an nan glas.

Konprann fonksyonman enteryè oseyan an enpòtan anpil pou konprann entèkoneksyon sistèm planèt nou an. Liv Czerski a bay bonjan apèsi sou pwosesis konplike ki fòme mond nou an e ki kontinye enfliyanse avni li.

Sous:

– Czerski, Helen. "Machin ble a: Ki jan oseyan an ap travay."

– Atik sous orijinal