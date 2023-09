Ultra-Danse Oddball Exoplanet Gliese 367 b

By

Dekouvèt ègzoplanèt yo apwofondi konpreyansyon nou sou linivè a epi li te defye teyori ki egziste deja sou fòmasyon planetè yo. Pami anpil ègzoplanèt yo katalòg, Gliese 367 b, ke yo rele tou Tahay, vle di kòm yon enpè. Li klase kòm yon planèt Ultrashort Period (USP) akòz peryòd orbital trè kout li a sèlman 7.7 èdtan. Ki sa ki fè Gliese 367 b menm plis entrigan se konpozisyon ultra-dans li yo, ak yon dansite prèske de fwa nan Latè.

Elisa Goffo, otè prensipal yon etid resan ki fèt nan University of Turin, konpare Gliese 367 b ak yon planèt ki sanble ak Latè ak manto wòch li dezabiye. Sa a sijere ke planèt la konpoze sitou ak fè. Rechèch la, ki gen tit "Konpayi pou dansite ultra-wo, peryòd ultra-kout Sub-Earth GJ 367 b: Dekouvèt de lòt planèt ki ba-mas nan 11.5 ak 34 jou," pa sèlman rafine mezi mas Gliese 367 b la ak reyon men tou revele prezans de planèt frè ak sè.

Dekouvèt Gliese 367 b te fè lè l sèvi avèk done ki soti nan Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) an 2021. Sepandan, etid ki sot pase a te itilize espektwograf High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) nan Obsèvatwa Ewopeyen Sid la pou jwenn mezi pi presi. . Chèchè yo te jwenn ke Gliese 367 b gen yon reyon 70 pousan nan Latè ak yon mas 63 pousan nan Latè, sa ki fè li de fwa pi dans pase planèt nou an.

Dansite etranj Gliese 367 b sijere ke li gen anpil chans nwayo a nan yon planèt yon fwa pi gwo, li te pèdi manto wòch li a atravè yon evènman katastwofik oswa kolizyon ak lòt protoplanèt pandan fòmasyon li. Yon lòt posibilite se ke Gliese 367 b se rès yon jeyan gaz ki te imigre tou pre zetwal li a, sa ki lakòz retire nan atmosfè li a.

Etid la te revele tou egzistans de planèt adisyonèl nan sistèm nan, Gliese 367 c ak d, ki plis sipòte lide ke planèt Ultrashort Period yo souvan jwenn nan sistèm ki gen plizyè planèt. Planèt konpayon sa yo, byenke òbit tou pre zetwal la tankou Gliese 367 b, gen mas pi ba yo. Prezans planèt frè ak sè yo bay endikasyon enpòtan pou konprann pwosesis fòmasyon Gliese 367 b.

Rechèch ki fèt pa Goffo ak kòlèg li yo kontribye nan konesans nou sou ègzoplanèt ak divès kalite konpozisyon planetè yo jwenn nan linivè a. Konklizyon yo nan etid sa a gen enplikasyon pou konpreyansyon nou sou fòmasyon planetè ak senaryo fòmasyon potansyèl ki te bay monte nan ultra-dans planèt la oddball Gliese 367 b.

