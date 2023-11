Nouvo orizon nan kominikasyon espas: NASA elaji kominikasyon optik

By

NASA ap revolusyone kominikasyon espas ak dènye reyalizasyon li nan teknoloji kominikasyon optik. Nan yon feat inogirasyon, ajans la avèk siksè transmèt done lè l sèvi avèk yon lazè tou pre-enfrawouj kode ak done tès, ki make demonstrasyon ki pi lwen-tout tan nan teknoloji sa a. Soti nan yon distans prèske 10 milyon kilomèt lwen, eksperyans Deep Space Optical Communications (DSOC) NASA a te transmèt done yo nan Teleskòp Hale nan Obsèvatwa Palomar Caltech nan Kalifòni. Reyalizasyon remakab sa a depase distans ki genyen ant Latè ak Lalin nan yon faktè 40.

Yo rele kòm "premye limyè," siksè enpòtan sa a se yon etap enpòtan nan avanse kapasite transmisyon done nan tout sistèm solè an. Trudy Kortes, direktè Demonstrasyon Teknoloji nan Katye Jeneral NASA, te mete aksan sou siyifikasyon etap enpòtan sa a. Kortes anvizaje potansyèl kominikasyon ki gen pi wo pousantaj done ki ka transmèt enfòmasyon syantifik, imaj-wo definisyon, e menm difizyon videyo. Pwogrè sa a mete etap pou pwochen gwo kwasans limanite a: eksplorasyon Mas la.

Konpare kominikasyon optik ak chanjman nan liy telefòn tradisyonèl yo nan fib optik, NASA mete aksan sou potansyèl imans nan teknoloji sa a. Lè w pwofite kominikasyon optik, kapasite sistèm radyo modèn yo itilize pa veso espasyèl yo ka ogmante 10 a 100 fwa.

Eksperyans DSOC la kanpe kòm premye demonstrasyon NASA nan kominikasyon optik pi lwen pase Lalin nan. Li gen ladann yon transceiver lazè vòl, transmetè lazè tè, ak reseptè lazè tè. Entegre nan veso espasyèl Psyche NASA a, ki te antre nan misyon li pou etidye astewoyid metalik Psyche 16 nan dat 13 oktòb, sistèm DSOC la te reyalize etap enpòtan sa a pandan premye faz misyon de pati li a.

Deplwaman siksè nan teknoloji kominikasyon optik pote nou pi pre debouche mistè yo nan Cosmos la. Avèk kapasite transmisyon done amelyore, misyon espas lavni yo ka transmèt yon gwo kantite enfòmasyon, sa ki pèmèt dekouvèt inogirasyon ak ankouraje rechèch kontinyèl limanite pou eksplore enkoni.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki kominikasyon optik?

Kominikasyon optik, ke yo rele tou kominikasyon lazè, se yon teknoloji ki itilize reyon lazè pou transmèt done olye pou yo onn radyo tradisyonèl yo. Lè w sèvi ak limyè lazè, kominikasyon optik ofri pi gwo pousantaj transmisyon done ak ogmante kapasite konpare ak sistèm radyo tradisyonèl yo.

Ki jan kominikasyon optik benefisye misyon espas?

Teknoloji kominikasyon optik amelyore anpil kapasite transmisyon done nan misyon espas. Li pèmèt pou kominikasyon ki pi wo done yo, sa ki pèmèt transmisyon enfòmasyon syantifik, imaj-wo definisyon, e menm difizyon videyo ki soti nan kò selès byen lwen. Avansman sa a enpòtan anpil pou pwochen efò eksplorasyon espas, tankou voye moun sou Mas.

Ki siyifikasyon eksperyans DSOC NASA a genyen?

Eksperyans Deep Space Optical Communications (DSOC) NASA an se yon reyalizasyon inogirasyon nan kominikasyon espas. Li se premye demonstrasyon kominikasyon optik pi lwen pase Lalin nan, ki montre potansyèl teknoloji lazè pou transmèt done sou distans vas. Siksè eksperyans DSOC la louvri nouvo posiblite pou amelyore transmisyon done ak kapasite kominikasyon nan misyon espas lavni.