EARTH Resevwa Mesaj Espas Pwofon Inogirasyon atravè Kominikasyon Lazè

Latè te fè kontak ak espas gwo twou san fon nan yon siksè revolisyonè pou kominikasyon ki baze sou espas. Veso espasyèl Psyche NASA a, ki ekipe ak yon sistèm kominikasyon optik eksperimantal, te avèk siksè transmèt yon mesaj tounen sou Latè soti nan prèske 10 milyon kilomèt lwen, ki se apeprè 40 fwa distans ant Latè ak lalin nan. Etap enpòtan sa a make demonstrasyon ki pi lwen nan kominikasyon optik.

Objektif prensipal Eksperyans DSOC (Deep Space Optical Communications) NASA an se pou bay misyon espas lavni kapasite pou transmèt done nan yon pousantaj pi wo. Lè l sèvi avèk lazè tou pre enfrawouj, DSOC gen pou objaktif pou reyalize pousantaj transmisyon done 10 a 100 fwa pi gran pase sistèm frekans radyo dènye modèl yo itilize nan veso espasyèl. Itilizasyon limyè tou pre-enfrawouj pèmèt pou plis vag kontra enfòmèl ant, sa ki pèmèt estasyon tè yo resevwa yon pi gwo volim nan done.

Tès la siksè te enplike yon obsèvatwa ki emèt yon reyon lazè nan syèl la, ki te resevwa pa veso espasyèl la Psyche kòm yon referans montre. Lè sa a, veso espasyèl la te dirije pwòp lazè li tounen sou Latè. Siyal la, ki gen ladann patikil limyè ki rele foton, te dekode pa yon obsèvatwa k ap resevwa nan Konte San Diego. Malgre ke foton tou pre-enfrawouj yo te pran apeprè 50 segonn vwayaje soti nan Psyche sou Latè pandan tès la, nan distans ki pi lwen li yo, vwayaj la espere pran anviwon 20 minit.

Dekouvèt sa a nan kominikasyon lazè ouvè nouvo posiblite pou misyon espas lavni. Li ta ka pèmèt veso espasyèl transmèt imaj kalite siperyè ak potansyèlman menm difize videyo an tan reyèl soti nan espas pwofon. Vizyon NASA an gen ladan itilize kominikasyon optik pou bay astwonòt sou Mas kapasite pou kominike atravè videyo. Siksè DSOC pave wout la pou yon avni ki gen plis done nan eksplorasyon espas.

FAQ:

K: Ki objektif prensipal eksperyans DSOC NASA a?

A: Objektif prensipal la se bay misyon NASA nan lavni ak zouti yo transmèt done nan pi gwo pousantaj.

K: Ki jan limyè tou pre-enfrawouj fasilite pi gwo pousantaj transmisyon done?

A: Limyè tou pre-enfrawouj pèmèt done yo dwe chaje nan vag pi sere, ki pèmèt estasyon tè yo resevwa plis done.

K: Ki siyifikasyon tès ki sot pase a te genyen?

A: Tès ki sot pase a te make premye fwa kominikasyon optik te demontre pi lwen pase lalin lan.

K: Ki aplikasyon potansyèl teknoloji zouti sa a?

A: Dekouvèt sa a ka pèmèt transmisyon imaj ki pi bon kalite e menm videyo an tan reyèl ki soti nan espas pwofon.