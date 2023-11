Yon komèt etonan k ap pwoche sou Latè an 2024

By

Yon evènman selès kaptivan ap kaptive moun k ap gade syèl la an 2024. Yon gwo komèt, ke yo rekonèt kòm 12P/Pons-Brooks, pral vizib pandan l ap fè apwòch ki pi pre solèy la. Espektak astwonomik sa a deja atire atansyon ekspè akòz konpòtman ekstraòdinè li yo.

Syantis ki soti nan Asosyasyon Astwonomi Britanik la (BAA) rapòte ke komèt la te fè eksperyans de eksplozif eksplozif nan jis kat mwa. Eksplozyon sa yo konpoze de eripsyon toudenkou nan pousyè ak gaz kòm vwayaj komèt la nan direksyon pou Latè. Ki sa ki fè fenomèn cosmic sa a pi etonan se aparans spesifik komèt la li menm.

Richard Miles, yon manm BAA a, te konpare komèt 12P/Pons-Brooks ak ikonik Millennium Falcon ki soti nan franchiz Star Wars. Li te dekri komèt la tankou yo te antoure pa yon gwo nwaj etere pousyè ak gaz. Resanblè sansasyonèl sa a te pwovoke tranbleman ak pasyon nan mitan astwonòm yo ak amater sanble.

Enteresan, eksplozyon tankou sa yo se ensidan relativman ra nan komèt, k ap pase sèlman apeprè 3-4 pousan nan tan an. Pandan evènman sa yo, patikil ki soti nan nwayo komèt la dispèse sou tan. Nan ka 12P/Pons-Brooks, gwo nwayo a kreye yon lonbraj ki anvlope nwaj la nan pousyè tè ak gaz, pwodwi yon fòm inik ki sanble ak kòn dyab oswa veso a pi popilè.

Se pa sèlman aparans nan komèt sa a kaptivan, men trajectoire li se tou enpòtan pou remake. Tèm "Halley-like" te envante pa syantis yo pou dekri komèt ki swiv òbit eliptik long alantou solèy la, ki pran nenpòt kote soti nan 20 a 200 ane pou konplete yon revolisyon. Malgre ke 12P/Pons-Brooks tonbe nan kategori sa a, li devye yon ti kras nan peryòd orbital komèt Halley a, ki dire 76 ane olye de 71 ane yo obsève nan ka sa a.

Pou w ka wè yon ti koutje sou spektak selès ekstraòdinè sa a, make kalandriye w yo pou 21 avril, lè komèt la pral pi pre solèy la, ak 2 jen, lè l ap pi pre Latè. Kenbe nan tèt ou ke menm si NASA refere a 12P/Pons-Brooks kòm yon "komè tou pre Latè," li toujou apeprè 70 fwa pi lwen nou pase pwòp lalin nou an. Se poutèt sa, posiblite pou yon kolizyon se tou senpleman soti nan kesyon an.

Evènman sa a pwomèt yo dwe yon eksperyans vrèman fasinan pou tou de amatè ak pwofesyonèl astwonòm sanble. Kidonk, prepare teleskòp ou yo epi prepare w pou w temwen vwayaj mayifik 12P/Pons-Brooks pandan l ap bay syèl la an 2024.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki jan komèt la 12P/Pons-Brooks sanble apre eklate yo?

Apre eklate yo, komèt sa a pran aparans nan veso Millennium Falcon oswa kòn dyab la, ki te antoure pa yon nwaj pousyè ak gaz.

K: Èske eklat komen nan komèt yo?

Non, eklate nan komèt yo relativman ra, ki rive sèlman anviwon 3-4 pousan nan tan an.

K: Poukisa komèt la montre yon fòm inik?

Pousyè a te kreye pa eksplozyon an, konbine avèk gwo nwayo komèt la, kreye yon fòm kreve ki sanble ak kòn dyab oswa veso Millennium Falcon la.

K: Ki sa ki se yon komèt ki "tankou Halley"?

Yon komèt "tankou Halley" se youn ki swiv yon òbit long eliptik alantou solèy la, ki pran ant 20 a 200 ane pou konplete yon revolisyon. Nan ka 12P/Pons-Brooks, peryòd orbital li se apeprè 71 ane, yon ti kras diferan de komèt Halley a, ki òbit chak 76 ane.

K: Kilè komèt la pral vizib sou Latè?

Komèt la pral pase pi pre solèy la 21 avril ak pi pre Latè nan 2 jen, sa ki prezante yon opòtinite pou skywatchers yo temwen mayifisans li.

K: Èske gen yon posibilite pou yon kolizyon ak Latè?

Non, jan ekspè yo te mansyone, komèt 12P/Pons-Brooks la se apeprè 70 fwa pi lwen Latè pase lalin nou an, sa ki fè nenpòt kolizyon konplètman soti nan kesyon an.