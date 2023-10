Kantite pousyè nan lè a ap ogmante, Nasyonzini mande pou plis rechèch sou tanpèt sab ak chanjman nan klima.

Nasyonzini te rapòte yon ogmantasyon nan kantite pousyè tè nan lè a nan mond lan an 2022. Se ogmantasyon nan emisyon ki soti nan plizyè rejyon ki gen ladan lwès-sant Afrik, Penensil Arabi a, Plato Iranyen an, ak nòdwès Lachin. Òganizasyon Mondyal Meteyorolojik (WMO) Nasyonzini an mande pou plis rechèch sou fason chanjman nan klima ka agrave zòn tanpèt sab yo.

Dapre Airborne Dust Bulletin WMO a, aktivite imen tankou tanperati ki pi wo, sechrès, evaporasyon ki pi wo, ak move jesyon tè kontribye nan ensidan sab ak tanpèt pousyè. Aktivite sa yo diminye imidite tè a, kreye kondisyon favorab pou fòmasyon sab ak pousyè tè.

Rapò anyèl WMO a egzamine ensidans ak danje tanpèt pousyè yo ak enpak yo sou sosyete a. Li revele ke mwayèn mondyal anyèl mwayèn konsantrasyon sifas pousyè tè nan 2022 yon ti kras depase sa yo ki nan 2021. Ane pase a, figi a te 13.8 mikrogram pou chak mèt kib, pandan y ap nan 2021, li te 13.5 mikrogram pou chak mèt kib.

Rapò a mete aksan sou apeprè 2,000 milyon tòn pousyè antre nan atmosfè a chak ane, sa ki afekte kalite lè a ak syèl la fè nwa nan rejyon ki nan plizyè milye kilomèt lwen. Tanpèt pousyè sa yo gen gwo enpak sou ekonomi, ekosistèm, move tan, ak klima. Pandan ke kèk pousyè tè se yon ensidan natirèl, yon pòsyon enpòtan se yon rezilta nan dlo pòv ak jesyon tè.

Miyò, bilten an te detaye twa gwo ensidan an 2022. Nan mwa mas, yon epidemi pousyè eksepsyonèl te fèt soti nan nò Afrik sou Espay ak Pòtigal, ak pik valè èdtan ki depase 3,500 mikwogram pou chak mèt kib, byen lwen depase limit chak jou Inyon Ewopeyen an nan 50 mikwogram. Nan mwa me, tou de Mwayen Oryan ak lès Etazini te fè eksperyans gwo tanpèt pousyè, ki afekte vizibilite ak tè agrikòl yo.

Chèf OMM Petteri Taalas mete aksan sou efè prejidis tanpèt sab ak pousyè sou sante, transpò, ak agrikilti, mete aksan sou bezwen pou plis rechèch sou relasyon ki genyen ant tanpèt pousyè ak chanjman klima, ki rete relativman enkonu. WMO mande pou aplikasyon sistèm avètisman bonè pou katastwòf metewolojik atravè lemond ak entegrasyon ladrès pou prevwa tanpèt pousyè tè ak sèvis avètisman pou bese enpak chanjman klimatik ki vin pi grav.

Sous:

- Òganizasyon Mondyal Meteyorolojik Nasyonzini (WMO)

– WMO Airborne Dust Bulletin