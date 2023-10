Etid jwenn moun yo peye mwens atansyon pou travay lè yo panse robo te tcheke li

By

Yon nouvo etid nan Inivèsite Teknik Bèlen te revele ke moun yo gen tandans peye mwens atansyon a travay yo lè yo kwè ke robo yo te deja tcheke li. Chèchè yo te simulation yon senaryo kote patisipan yo te responsab pou tcheke tablo sikwi pou domaj. Mwatye nan patisipan yo te di ke yon robo yo te rele Panda te enspekte tablo sikwi yo an premye, epi yo te kapab wè ak tande robo a pandan y ap travay.

Etid la te jwenn ke moun ki te travay ansanm ak robo te gen plis chans pou yo montre yon fenomèn ke yo rekonèt kòm "loafing sosyal". Sosyal loafing rive lè moun fè mwens efò nan yon ekip konpare ak lè yo travay poukont yo. Chèchè yo sijere ke diminisyon sa a nan pwodiktivite ta ka atribiye a yon chanjman nan motivasyon nan anviwònman travay pataje.

Malgre ke pa te gen okenn diferans enpòtan nan tan an ak efò depanse pa tou de gwoup patisipan yo, moun ki te kwè yo te travay ak robo a kenbe mwens domaj pita nan travay la. Sa a ka eksplike pa lefèt ke travay nan yon ekip diminye sans nan responsablite endividyèl pou rezilta a nan yon travay.

Youn nan limit nan etid la se ke patisipan yo pa t 'dirèkteman kominike avèk robo a epi yo te konnen ke yo te obsève kòm yon pati nan etid la. Men, rezilta yo soulve kesyon enpòtan sou enplikasyon patenarya moun-robo nan sitiyasyon lavi reyèl.

Fenomèn nan loafing sosyal yo te etidye depi 1913 lè Max Ringelmann premye obsève li pandan yon eksperyans kòd-rale. Li mete aksan sou diminye efò moun yo gen tandans mete nan yon travay lè yo ap travay nan yon ekip.

Chèchè yo te atire atansyon tou sou defi siveyans atansyon ak nivo angajman nan kolaborasyon moun-robo. Pandan ke li fasil pou swiv gade yon moun, detèmine si enfòmasyon an ap trete adekwaman mantalman se yon travay ki pi konplèks.

Etid sa a gen enplikasyon pi lwen pase anviwònman rechèch la. Nan endistri tankou avyasyon, kote entèraksyon moun-otomatik enpòtan anpil, pann nan kowòdinasyon ka mennen nan erè. Se poutèt sa, fòmasyon efikas, pwosedi, ak fidbak yo esansyèl pou asire itilizasyon an sekirite ak efikas nan automatisation nan espas travay la.

