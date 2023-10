Teyori Linivè Simulation: Eksplore Nati Reyalite a

By

Teyori a linivè simulation sijere ke reyalite nou an pa gen anyen plis pase yon simulation òdinatè metikuleu pwograme. Dapre lide sa a, lwa fizik nou yo ak eksperyans yo pwodwi pa pwosesis enfòmatik nan yon sistèm avanse. Pandan ke spéculatif, teyori sa a te atire atansyon nan men syantis ak filozòf akòz enplikasyon kaptivan li yo.

Konsèp reyalite a kòm yon ilizyon dat tounen nan ansyen Lagrès, ak filozòf tankou Platon konsidere matyè kòm manifestasyon sèlman oswa ilizyon. Nan tan modèn, lide sa a te evolye nan nosyon de yon reyalite simulation, alimenté pa avansman nan teknoloji informatique ak dijital. Kwayans ki kache a se ke vrè nati reyalite a pi lwen pase domèn fizik la.

Pandan ke kèk syantis jwenn lide a nan yon linivè simulation entrigan, lòt moun rete ensèten. Rechèch pou anomali ki ta ka revele nati simulation reyalite nou an se yon defi, paske konpreyansyon nou sou lwa fizik yo toujou ap evolye.

Yon eksperyans posib pou teste teyori linivè simulation te pwopoze nan yon etid 2022 lè l sèvi avèk teyori enfòmasyon, ki quantifies depo ak kominikasyon enfòmasyon. Nan rechèch sa a, yo te prezante yon nouvo lwa fizik ki rele dezyèm lwa enfodinamik la. Lwa sa a di ke entropi enfòmasyon, kantite mwayèn enfòmasyon transmèt pa yon evènman, dwe rete konstan oswa diminye sou tan. Sa a diferansye ak dezyèm lwa tèmodinamik, kòm entropi tipikman leve.

Dezyèm lwa enfodinamik bay yon nesesite kosmolojik e li gen enplikasyon byen lwen. Li ka eksplike konpòtman an nan enfòmasyon jenetik, ensidan an nan mitasyon jenetik, fenomèn nan fizik atomik, ak tan evolisyon nan done dijital. Anplis de sa, li ofri insight sou dominasyon nan simetri nan linivè a.

Dekouvèt sa a gen enplikasyon enpòtan pou divès domèn, tankou rechèch jenetik, byoloji evolisyonè, fizik, matematik, ak kosmoloji. Li allusion sou posiblite pou tout linivè nou an ka yon konstriksyon simulation oswa yon òdinatè konplèks.

