Èske planèt ki menm gwosè ak tè a pi komen alantou nen wouj yo? Petèt pa

Rechèch la pou ègzoplanèt potansyèlman abitab souvan konsantre sou monn gwosè Latè, konsidere Latè se sèlman planèt ki abitab li te ye. Dènye eksitasyon te antoure dekouvèt sèt planèt gwosè Latè k ap òbite yon etwal tinen wouj nan sistèm TRAPPIST-1, sa ki mennen nan espekilasyon ke planèt sa yo ta ka pi komen alantou nen wouj konpare ak zetwal ki sanble ak Solèy. Sepandan, nouvo rechèch sijere otreman.

Lachas pou ègzoplanèt yo te kòmanse ak teleskòp espasyèl Kepler NASA a, ki te idantifye prèske 5,000 ègzoplanèt, ak plizyè milye plis k ap tann konfimasyon. Premye rezilta ki soti nan Kepler te endike ke ègzoplanèt gwosè Latè nan zòn ki abite yo te plis gaye alantou M-nen (nen wouj). Sepandan, kòm tan te pase, dout te parèt sou presizyon done Kepler yo.

Etid ki sot pase a, ki gen tit "Pa gen prèv pou plis planèt ki menm gwosè ak Latè nan zòn ki abite nan M Kepler yo kont zetwal FGK," Galen Bergsten nan University of Arizona te otè, defi sipozisyon anvan yo. Li mete aksan sou deteksyon serye planèt gwosè Latè nan zòn abitab la rete flotant, menm pou nen M yo.

Kepler te fèt pou obsève planèt gwosè Latè alantou zetwal ki sanble ak Solèy, men echèk mekanik te entèwonp siveyans alontèm li yo, anpeche yon sondaj apwofondi. Kontinwe, chèchè yo te oblije konte sou done limite Kepler yo pou estime ensidan an nan planèt gwosè Latè alantou nen wouj. Etid anvan yo te sigjere kantite siyifikatif planèt sa yo, men nouvo rechèch la sijere ke rezilta Kepler yo pa t egzat, sa ki fè to ensidan yo estime yo pa fyab.

Lè yo itilize veso espasyèl Gaia a, ki jisteman mezire pwopriyete zetwal yo, etid la revele ke anpil nan zetwal Kepler yo te pi gwo ak pi cho pase sa te panse deja. Done amelyore Gaia yo ekspoze inexactitude nan rezilta Kepler yo ak plis febli sipozisyon an nan planèt gwosè Latè yo pi komen alantou nen wouj.

Pandan ke rechèch la defi estimasyon anvan yo, li enpòtan sonje ke jwenn planèt ki tankou Latè se yon defi akòz difikilte yo nan detekte transpò piblik alantou nen wouj. Anplis, abitabilite nan planèt tinen wouj se toujou yon sijè nan ensètitid, bay potansyèl la pou nivo radyasyon wo ak atmosfè enstab.

Genyen anpil plis pou aprann sou ègzoplanèt ki menm gwosè ak Latè, diferan kalite zetwal, ak zòn abitab yo. Kòm done ki pi egzak vin disponib epi syantis yo fè plis envestigasyon, konpreyansyon nou an ap kontinye apwofondi. Demand pou detèmine prévalence de planèt ki menm gwosè ak Latè nan zòn ki abite rete kontinyèl, tou de alantou nen wouj ak zetwal ki sanble ak Solèy.

– “Pa gen okenn prèv pou plis planèt ki menm gwosè ak Latè nan zòn ki abite nan M Kepler yo kont zetwal FGK yo” (The Astronomical Journal, arxiv.org)