Imaging dirèk nan Glycans obligatwa nan byomolekil nan nivo a sèl-Molekil

Yon ekip chimisyen òganik ki soti nan Max-Planck Institute for Solid-State Research, an kolaborasyon ak chèchè nan University of Tübingen ak University of Copenhagen, te devlope yon metòd mikwoskospi pou pran imaj glikan ki mare nan biomolekil. Glycans, ki se idrat kabòn ki enplike nan divès pwosesis byolojik, anjeneral yo jwenn sou sifas selil yo. Rechèch sa a, ki te pibliye nan Science, prezante yon dekouvèt nan teknik imaj nan nivo molekil sèl.

Glycans jwe yon wòl enpòtan nan plisman pwoteyin epi yo te etidye anpil akòz siyifikasyon yo nan pwosesis byolojik. Nan etid sa a, chèchè yo te itilize yon teknik electrospray pou pouse glikan ki mare nan molekil lipid ak pwoteyin (ki rele glikozaminoglikan ak glikokonjige) sou sifas ajan ak kwiv. Sa a te pèmèt pou D dirèk nan molekil yo lè l sèvi avèk mikwoskospi tinèl optik.

Lè yo itilize teknik sa a, ekip rechèch la te kapab idantifye monosakarid espesifik nan chenn glikan yo epi jwenn apèsi sou oryantasyon ak pozisyon atachman glikan yo sou zo rèl do pwoteyin. Syantis yo te demontre tou aplikasyon metòd D sa a lè yo te kaptire imaj glikan ki lye ak oksijèn ki te mare nan pwoteyin mucin, ki ta ka potansyèlman ede nan deteksyon biomarqueurs kansè bonè.

Teknik imaj sa a gen gwo potansyèl nan efò rechèch divès kalite, ki gen ladan idantifikasyon nan glikolipid enkoni ak glikoprotein. Kapasite pou vizyalize sekans ak kote glycans nan nivo molekil sèl bay bonjan apèsi sou pwopriyete estriktirèl ak wòl fonksyonèl idrat kabòn sa yo nan pwosesis byolojik.

sous: Kelvin Anggara et al, Obsèvasyon dirèk nan glikan lye nan pwoteyin ak lipid nan nivo molekil sèl, Syans (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856