Dinuclear Ruthenium Complex pèmèt rediksyon CO2 fotokatalitik trè selektif

Chèchè nan University of Tsukuba te fè pwogrè enpòtan nan domèn enèji renouvlab lè yo devlope yon konplèks ruthenium (Ru) dinukleyè ki aji kòm yon fotokatalizè efikas pou konvèti CO2 nan monoksid kabòn (CO). Dekouvèt sa a kenbe gwo pwomès pou adrese rediksyon konbistib fosil ak konbat rechofman planèt la.

Menm jan ak pwosesis fotosentèz nan plant yo, konvèsyon ak depo enèji solè an nan enèji chimik yo enpòtan anpil pou abòde defi anviwònman an. Ekip la itilize pwopriyete fotokatalitik pwisan nan konplèks Ru dinuklear pou reyalize yon reyaksyon rediksyon CO2 ki trè efikas, sa ki lakòz yon selektivite plis pase 99% pou CO.

Pou fè eksperyans la, yon melanj dimethylacetamide ak dlo, ki gen konplèks Ru dinuclear kòm yon fotokatalizè ak yon ajan rediksyon sakrifis, te ekspoze a limyè ak yon longèdonn santral 450 nm nan yon atmosfè CO2. Apre 10 èdtan, tout ajan rediksyon an te boule, epi CO2 la te avèk siksè konvèti nan CO.

Chèchè yo te detèmine ke maksimòm pwodiksyon pwopòsyon reyaksyon an nan 450 nm te 19.7%. Remakab, rediksyon CO2 fotokatalitik la te kontinye ak efikasite remakab, menm lè konsantrasyon CO2 inisyal la nan faz gaz la te redwi a 1.5%. Sa a endike ke prèske tout CO2 prezante a ka konvèti nan CO.

Estabilite amelyore nan konplèks Ru dinuclear ki fèk devlope se atribiye nan efè chelating fò nan ligand la anplwaye. De moyet konplèks Ru konplèks la angaje yo nan fotosensibilisation, plis amelyore estabilite li nan kondisyon reyaksyon yo.

Chèchè yo vize pou amelyore aktivite katalitik konplèks Ru pou kreye yon sistèm reyaksyon ki kapab kondwi efikasman pwosesis rediksyon CO2, menm nan pi ba konsantrasyon CO2 ekivalan a atmosfè Latè.

Rechèch sa a ouvè nouvo posiblite pou itilize enèji solè pou konvèti CO2 an pwodwi chimik ki gen valè ajoute epi li bay yon apwòch pwomèt pou konbat efè negatif emisyon kabòn yo.

