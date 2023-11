Dinozò kòm etranje? Eksplore posiblite yo nan lavi ekstraterès

By

Syantis yo te entrige depi lontan pa lide a nan lavi ekstraterès, ak yon etid resan pibliye nan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society te pwopoze yon teyori kaptivan - dinozò yo ka pa sèlman egziste sou lòt planèt men yo ta ka tou klase kòm etranje. Pandan ke dinozò yo te disparèt pou plis pase 65 milyon ane sou Latè, chèchè sijere ke lè yo eksplore konpoze yo ki te prezan pandan laj dinozò a men yo pa jwenn kounye a sou planèt nou an, nou ta ka kapab dekouvri bèt ansyen sa yo yon lòt kote.

Etid la montre yon eleman kle ki ka mennen nan yon dekouvèt inogirasyon - nivo oksijèn. Pandan ke nivo oksijèn aktyèl Latè kanpe nan anviwon 21 pousan, pandan tan dinozò yo, li te pi wo, nan 30 pousan. Yo kwè kontni oksijèn ki pi wo sa a te kontribye nan siksè ak dominasyon bèt pre-istorik sa yo. Si nivo oksijèn menm jan an ka detekte sou planèt byen lwen, li posib ke kondisyon favorab pou egzistans la nan èt ki sanble dinozò ta ka jwenn.

Otè prensipal Rebecca Payne nan Cornell University mete aksan sou siyifikasyon rechèch pou siy yon etap Fanerozoyik, yon tan nan istwa Latè kote fòm lavi konplèks, tankou dinozò, te evolye. Peryòd Fanerozoyik la anglobe prèske tout tan lè lavi a te pi avanse pase òganis yon sèl selil. Syantis yo kwè ke idantifye "anprent dwèt limyè" oswa makè ki sanble sou lòt planèt yo ta ka endike prezans nan fòm lavi ki pi avanse pi lwen pase mikwòb ak eponj.

Ko-otè Lisa Kaltenegger eksprime espwa ke rechèch la pou planèt ki gen pi wo nivo oksijèn pase Latè ta ka fè li pi fasil yo detekte siy lavi, ki gen ladan posibilite pou dinozò yo pa dekouvri ki pa janm egziste sou planèt nou an. Posiblite pou jwenn dinozò ki sanble ak etranje ta elaji konpreyansyon nou sou divèsite ak evolisyon lavi nan linivè a.

Pandan ke dekouvèt la nan dinozò ekstraterès rete spéculatif, chèchè yo kondwi pa pwospè nan debouche mistè yo nan Cosmos la ak elaji konesans nou nan lavi pi lwen pase Latè. Pouswit rechèch syantifik sa yo ta ka finalman revolisyone konpreyansyon nou sou linivè a ak plas nou nan li.

Kesyon moun poze souvan

K: Èske gen okenn prèv ki montre dinozò ki egziste sou lòt planèt yo?



A: Kounye a, pa gen okenn prèv definitif sou dinozò oswa nenpòt lòt fòm lavi ki egziste sou lòt planèt yo. Etid la diskite sijere posiblite pou dinozò ekstraterès ki baze sou eksplorasyon nan konpoze ak kondisyon ki te egziste pandan tan dinozò sou Latè.

K: Ki jan nivo oksijèn yo ka enfliyanse egzistans dinozò yo?



A: Nivo oksijèn ki pi wo pandan tan dinozò sou Latè yo kwè ki te kontribye nan siksè yo. Si yo jwenn menm nivo oksijèn sou lòt planèt yo, li ta ka kreye kondisyon ki apwopriye pou egzistans bèt ki sanble ak dinozò.

K: Èske syantis yo ap chèche aktivman siy lavi sou lòt planèt yo?



A: Wi, syantis yo te angaje nan rechèch la pou lavi ekstraterès pou anpil ane. Plizyè misyon ak inisyativ rechèch, tankou rechèch pou ègzoplanèt abitab, kontinye eksplore posiblite pou jwenn siy lavi pi lwen pase Latè.

K: Èske dekouvèt dinozò ekstraterès yo ta ka chanje konpreyansyon nou sou lavi nan linivè a?



A: Dekouvèt dinozò ekstraterès oswa nenpòt lòt fòm lavi avanse ta gen yon enpak siyifikativ sou konpreyansyon nou sou divèsite ak evolisyon lavi a. Li ta sijere ke lavi a poukont yo te parèt ak pwospere nan diferan rejyon nan linivè a, potansyèlman elaji pèsepsyon nou an sou sa ki posib.