Istwa entrigan ak konpòtman etone nan komèt 12P/Pons-Brooks

Ane 1812 la te make premye wè komèt 12P/Pons-Brooks, lè astwonòm franse Jean Louis Pons te dekouvri li kòm yon objè san fòm san ke. Nan semèn ki vin apre yo, li te genyen klète ak vizibilite, rive nan mayitid 4.0 ak yon ke twa degre nan mwa septanm nan. Plizyè astwonòm te eseye kalkile òbit li a, pou detèmine li se yon komèt peryodik ak yon peryòd apeprè 65 a 75 ane.

Byen vit nan 1883, lè obsèvatè komèt Ameriken William R. Brooks te redekouvwi komèt la pandan l ap chèche komèt. Okòmansman endispoze, li te sibi eksplozyon inatandi nan klète, transfòme soti nan mayitid 11.0 a 8.0 epi li vin vizib nan je toutouni. Desen detaye te revele yon nwayo ak jè ki gen fòm fer chwal ki soti nan li. Komèt la te fè apwòch ki pi pre solèy la nan mwa janvye 1884 epi li te disparèt piti piti nan mwa jen nan ane sa a.

Nan ane ki te swiv yo, kalkil orbital yo te montre yon potansyèl retou an 1954. Yo te redekouvwi komèt la an 1953, ak eklat remakab nan klète ki te fè li 100 fwa pi klere lannwit lan. Li te rive nan pwen ki pi pre solèy la, ke yo rele perihelion, nan dat 22 me 1954. Apre perihelion, li te vin pi vizib nan Emisfè Sid la.

Komèt 12P/Pons-Brooks swiv yon òbit eliptik, ak perihelyon apeprè twa ka distans ant Latè ak solèy la. Òbit sa a sanble ak komèt Halley a. Anplis de sa, komèt 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, ak 20D/Westphal, byenke defen, pataje òbit menm jan an, sa ki fè yo tit fanmi komèt Neptune.

Nan dènye ane yo, Comet 12P/Pons-Brooks te atire atansyon pou eklere inatandi li yo. Refè an 2020, li te okòmansman trè endispoze nan mayitid 23.0 men depi li te klere nan alantou mayitid 10.0. Yo te obsève flare-ups toudenkou nan klète, okoumansman de konpòtman li an 1883, sa ki lakòz koma li yo elaji ak sanble ak fòm nan yon fer chwal oswa kòn dyab.

Kòz egzak eksplozyon sa yo rete enkoni, men syantis yo espekile ke akimilasyon gaz nan nwayo komèt la mennen nan fant, lage pousyè ak glas nan espas ak lakòz yon ogmantasyon tanporè nan klète. Pandan komèt la ap kontinye vwayaj li, astwonòm yo anvi prevwa mouvman ak konpòtman li nan lavni.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Ki peryòd komèt 12P/Pons-Brooks?

Komèt 12P/Pons-Brooks gen yon peryòd apeprè 65 a 75 ane.

2. Ki jan obsèvasyon anvan yo te fè sou komèt la an 1883 ak 1953-54 te revele eklat klète ki pa t atann yo?

Pandan obsèvasyon sa yo, komèt la te fè eksperyans ogmantasyon toudenkou nan klète, petèt akòz akimilasyon gaz nan nwayo li a, sa ki lakòz lage pousyè ak glas nan espas.

3. Ki jan òbit komèt 12P/Pons-Brooks konpare ak òbit komèt Halley a?

Òbit la nan komèt 12P/Pons-Brooks sanble nan fòm ak gwosè ak sa yo ki nan komèt Halley a, byenke Halley deplase nan yon direksyon retwograd opoze ak planèt yo.

4. Ki lòt komèt yo nan fanmi Neptune yo?

Apa komèt 12P/Pons-Brooks, komèt 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, ak 20D/Westphal fè pati fanmi komèt Neptune tou.

5. Poukisa yo rele komèt 12P/Pons-Brooks la kòm "Komèt Dyab la"?

Komèt 12P/Pons-Brooks la te genyen tinon "Komèt Dyab la" akòz aparans spesifik li yo pandan evènman eksplozyon an, ki sanble ak fòm kòn dyab la.