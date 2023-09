Transfòme rejyon arid yo an koule kabòn: yon nouvo apwòch pou adrese chanjman nan klima

By

Nan yon dènye papye opinyon ki te pibliye nan Trends in Plant Science , yon ekip syantis plant ki te dirije pa Heribert Hirt nan King Abdullah University of Syans ak Teknoloji pwopoze yon metòd inogirasyon pou seche gaz kabonik ak konbat chanjman nan klima. Chèchè yo sijere transfòme rejyon arid yo an koule kabòn, san yo pa konpwomèt bezwen agrikòl oswa pwodiksyon manje.

Avèk nivo gaz kabonik ki rive nan pi wo nivo nan 2 milyon ane, ijans pou jwenn solisyon pi lwen pase rediksyon emisyon se evidan. Tanperati k ap monte, dra glas k ap fonn, nivo lanmè k ap monte, ak modèl move tan yo menase fondasyon sivilizasyon imen an. Kapte ak estoke CO2 ki deja prezan nan atmosfè a enpòtan anpil, epi rebwazman yo te konsidere kòm yon estrateji pwomèt. Sepandan, li souvan eklatman ak kondisyon agrikòl.

Chèchè yo pwopoze re-vèt dezè pa restore fonksyon ekosistèm yo ak ankouraje sequestration kabòn kòm estrateji pi pito. Lè yo kreye konbinezon ideyal plant, mikwòb tè, ak kalite tè, ekosistèm arid yo ka evolye nan sistèm efikas kabòn-kaptire ak sante tè amelyore, efikasite fotosentetik amelyore, ak pi gwo byomas rasin. Avantaj nan reprann rejyon arid yo se ke yo pa fè konpetisyon ak tè yo itilize nan agrikilti ak pwodiksyon manje.

Rejyon arid yo kouvri apeprè yon tyè nan sifas tè a. Pandan ke zòn sa yo tipikman karakterize pa vejetasyon minim akòz rate dlo, sèten plant yo te adapte yo siviv nan kondisyon sa yo piman bouk. Gen kèk itilize metòd fotosentèz inik, lòt moun gen sistèm rasin espesyalize, ak kèk pwodwi oksalat ki ka konvèti nan dlo pandan sechrès.

Chèchè yo mete aksan sou chemen oksalat-kabonat la kòm yon mekanis enpòtan pou transfòme tè arid yo an koule kabòn. Mikwòb tè yo konsome oksalat kòm sous prensipal kabòn yo, lage molekil kabonat nan tè a. Nan tè ki gen anpil kalsyòm ak alkalin, molekil sa yo reyaji ak kalsyòm pou fòme depo kabonat kalsyòm ki estab. Atravè pwosesis byojeochimik sa a, anviwon yon sèl sou chak sèz atòm kabòn fiks fotosentetik yo ka sekrete nan carbonates.

Pou kòmanse transfòmasyon sa a, chèchè yo pwopoze kreyasyon "zile fètilite" - ti pòch abita reviv kote plant ak mikwòb ka fleri epi gaye piti piti, evantyèlman kouvri tout jaden flè arid la ak vejetasyon.

Pandan ke potansyèl la nan metòd sa a se pwomèt, gen defi simonte. Pi dousman kwasans plant nan kondisyon arid ka limite vitès la nan sequestration kabòn. Anplis de sa, adopsyon ak efikasite apwòch sa a depann de angajman ak sipò peyi ki gen rejyon arid yo.

Re-vèt tè arid yo te kapab non sèlman sezi anpil kantite kabòn, men tou, retabli ekosistèm yo ak respire lavi nan kèk nan kote ki pi fè pitit sou Latè. Pandan kominote mondyal la ap chèche solisyon efikas pou kriz klimatik la, apwòch inovatè sa a ofri yon reyon espwa ak potansyèl pou yon avni dirab.



– Papye opinyon: Tandans nan Syans Plant, Hirt et al. (2022)