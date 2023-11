Nouvo Dekouvèt nan Prediksyon Estrikti Pwoteyin ak AlphaFold 3

By

DeepMind, yon laboratwa rechèch AI dirijan, te fè vag prèske senk ane de sa ak premye AlphaFold, yon sistèm AI ki kapab prevwa avèk presizyon estrikti pwoteyin nan kò imen an. Depi lè sa a, DeepMind te fè pwogrè enpòtan epi pibliye yon vèsyon ki ajou ki rele AlphaFold 2 an 2020. Kontinye travay inogirasyon yo, DeepMind te kounye a devwale AlphaFold 3, ki ka jenere prediksyon pou prèske tout molekil nan Bank Done Pwoteyin.

Pwoteyin Done Bank la se pi gwo baz done aksè louvri nan molekil byolojik nan mond lan. Avèk kapasite amelyore AlphaFold 3 a, Isomorphic Labs, yon spin-off DeepMind konsantre sou dekouvèt dwòg, deja itilize modèl la pou konsepsyon dwòg ki ka geri. Lè yo karakterize divès estrikti molekilè ki jwe yon wòl enpòtan nan tretman maladi, AlphaFold 3 ap ede nan idantifikasyon ak konsepsyon nouvo molekil ki kapab potansyèlman vin dwòg.

Ki sa ki fè AlphaFold 3 apa se kapasite li pou predi non sèlman estrikti pwoteyin, men tou estrikti ligand, asid nikleyik, ak modifikasyon apre tradiksyon. Ligand yo se molekil ki mare nan pwoteyin reseptè yo epi ki enfliyanse kominikasyon selilè, pandan y ap asid nikleyik pote enfòmasyon jenetik. Anplis de sa, modifikasyon apre-tradiksyon yo se chanjman chimik ki fèt apre yo fin fòme yon pwoteyin.

Sistèm AI inogirasyon sa a se yon zouti enpòtan nan dekouvèt dwòg. Tradisyonèlman, chèchè pharmaceutique konte sou metòd debakadè pou konprann entèraksyon ki genyen ant pwoteyin ak ligand. Metòd sa yo mande pou antre yon estrikti pwoteyin referans ak yon pozisyon obligatwa sijere pou ligand la. Sepandan, AlphaFold 3 elimine nesesite pou yon estrikti referans oswa pozisyon sijere. Li ka predi estrikti pwoteyin ki pa te deja karakterize ak simulation ki jan pwoteyin ak asid nikleyik kominike avèk lòt molekil. Nivo sa a nan modèl se kounye a enposib ak metòd debakadè ki egziste deja.

DeepMind rekonèt ke AlphaFold 3 toujou gen zòn pou amelyorasyon. Nan yon liv ki dekri fòs ak limit li yo, chèchè yo te note ke sistèm nan tonbe kout nan predi estrikti yo nan molekil RNA, ki pote enstriksyon pou sentèz pwoteyin nan kò a. Sepandan, efò kontinyèl yo pa DeepMind ak Isomorphic Labs vize abòde limit sa a ak plis amelyore kapasite sistèm nan.

Devlopman ak pwogrè AlphaFold 3 mete aksan sou potansyèl imans AI nan avanse konpreyansyon syantifik sou machin molekilè konplèks nan kò imen an. Pandan DeepMind ap kontinye travay li, chèchè yo prevwa menm pi gwo reyalizasyon nan prediksyon estrikti pwoteyin ak dekouvèt dwòg.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki sa ki AlphaFold 3?

AlphaFold 3 se yon sistèm AI devlope pa DeepMind ki ka prevwa avèk presizyon estrikti pwoteyin, ligand, asid nikleyik, ak modifikasyon apre tradiksyon.

2. Ki jan AlphaFold 3 benefisye nan dekouvèt dwòg?

Prediksyon AlphaFold 3 yo ede nan idantifikasyon ak konsepsyon nouvo molekil ki kapab potansyèlman vin dwòg.

3. Ki metòd anbako yo ye?

Metòd Docking yo se simulation òdinatè itilize pa chèchè pharmaceutique pou konprann entèraksyon ki genyen ant pwoteyin ak ligand.

4. Ki jan AlphaFold 3 diferan de metòd anbako tradisyonèl yo?

Kontrèman ak metòd debakadè, AlphaFold 3 pa mande pou yon estrikti pwoteyin referans oswa pozisyon obligatwa sijere. Li ka predi pwoteyin ki pa deja karakterize ak simulation entèraksyon ak lòt molekil.

5. Ki limit AlphaFold 3 genyen?

Pandan ke AlphaFold 3 ekselan nan predi estrikti pwoteyin ak ligand, li tonbe kout nan predi estrikti yo nan molekil RNA.