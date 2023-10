Prèv ki pi pwofon nan klowòks Coral Reef dekouvri nan Oseyan Endyen an

By

Syantis yo te fè yon dekouvèt inogirasyon nan Oseyan Endyen an, dekouvwi prèv ki pi pwofon nan klowòks resif koray ki te janm anrejistre. Prèv sa a, yo jwenn nan yon pwofondè plis pase 90 mèt, enpòtan paske li revele gravite domaj yo te koze nan resif koray, ki esansyèl pou sante ekosistèm oseyan an.

Pibliye nan Nature Communications, yon etid chèchè nan University of Plymouth te fè te jwenn ke zòn nan resif koray ki sitiye plis pase 90 mèt anba sifas la nan Oseyan Endyen an te fè eksperyans klowòks vaste, ak jiska 80 pousan nan resif yo afekte nan sèten rejyon. . Domaj sa a ka atribiye a yon ogmantasyon 30 pousan nan tanperati lanmè nan Oseyan Endyen an.

Konklizyon etone yo kontredi kwayans anvan yo ke koray pi fon yo te pi rezistan nan rechofman oseyan. Doktè Phil Hosegood, chèchè prensipal etid la, te eksprime sezisman li, li di, “Reefs ki nan menm pwofondè toupatou nan mond lan gen anpil chans nan risk pou chanjman klimatik ki sanble.”

Chèchè yo te itilize robo anba dlo ak done oseyanografi satelit yo te pwodwi pandan etid yo sou Oseyan Endyen Santral la. Pandan yon kwazyè rechèch an Novanm 2019, yo te obsève premye siy koray blanchi nan resif ki pi fon lè l sèvi avèk machin anba dlo ki te opere adistans ekipe ak kamera. Sa a blanchi te koze pa yon grandisan nan tèrmoklin la, yon kouch kote tanperati chanje rapidman ak pwofondè, ki se lye nan modèl klima rejyonal ki sanble ak El Nino, plis entansifye pa kriz klima a.

Pandan ke kèk pati nan resif ki afekte a te montre siy rekiperasyon ant 2020 ak 2022, syantis yo mete aksan sou ijans pou ogmante efò siveyans nan gwo twou san fon lanmè a. Koray mesophotic, ki te espere pou konpanse pou domaj ki pa fon koray dlo, sont devwale pou vilnerab tou.

Pandan kèk deseni ki sot pase yo, twopikal Oseyan Endyen an te fè eksperyans yon ogmantasyon enpòtan nan rechofman oseyan, ak yon ogmantasyon mwayèn nan Tanperati Sifas Lanmè (SST) nan anviwon 1 degre Sèlsiyis soti nan 1951 a 2015, dapre done gouvènman Endyen an. Rechofaj sa a ap fèt nan yon pousantaj de 0.15 degre Sèlsiyis pou chak deseni.

Dekouvèt sa a mete aksan sou nesesite pou aksyon imedya pou adrese chanjman nan klima ak pwoteje resif koray atravè lemond. Efò siveyans yo ta dwe ogmante pou konprann limit domaj yo epi devlope estrateji konsèvasyon efikas pou ekosistèm vilnerab sa yo.

