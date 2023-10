Prèv ki pi pwofon li te ye nan klowòks Reef Coral Dekouvri nan Oseyan Endyen

By

Yon nouvo etid ki te fèt pa syantis nan University of Plymouth te revele prèv ki pi pwofon li te ye nan blanchi koray sou yon resif koray ki se prèske 300 pye anba sifas la nan Oseyan Endyen an. Blanchiman koray rive lè estrès tankou chanjman nan tanperati, eleman nitritif, oswa limyè lakòz koray ekspilse alg yo zooxanthellae k ap viv nan tisi yo, sa ki lakòz yo vin blan. Kòz ki pi komen nan blanchi koray se chofe tanperati oseyan akòz chanjman nan klima.

Ekosistèm koray mezofotik, ki abite nan dlo ki pi fon ak pi fre, te deja panse yo ofri yon refij nan resif ki pa fon. Sepandan, etid la te jwenn koneksyon limite ant ekosistèm sa yo ak koray pa fon, mete aksan sou bezwen pou konprann sansibilite yo nan chofe oseyan yo. Evènman klowòks nan Oseyan Endyen Santral la te atribiye a dipol Oseyan Endyen an, ki te lakòz yon ogmantasyon 30% nan tanperati oseyan yo ak domaje 80% nan resif koray yo nan pwofondè yo kwè yo dwe fleksib nan rechofman.

Doktè Philip Hosegood, ko-otè etid la, eksprime sipriz nan konklizyon yo, ki deklare ke koray pi fon yo te panse yo dwe fleksib nan rechofman oseyan akòz dlo ki pi fre yo abite. Sepandan, etid sa a demontre ke resif pi fon yo tou nan risk nan chanjman nan klima.

Etid la, ki gen tit "Mezophotic koray klowòks ki asosye ak chanjman nan pwofondè tèrmoklin," te pibliye nan jounal la Nature Communications. Chèchè nan Inivèsite Plymouth ap fè etid nan Oseyan Endyen Santral pou plis pase yon dekad. Pandan kwazyè rechèch yo, yo itilize yon konbinezon done satelit ki te pwodwi, siveyans in situ, ak robo anba dlo pou rasanble enfòmasyon sou oseyanografi ak divèsite biyolojik rejyon an.

Chèchè yo te dekouvri prèv domaj koray pandan yon kwazyè rechèch nan Novanm 2019. Machin anba dlo ki te opere adistans ak kamera siveyans te kaptire imaj koray blanchi, pandan y ap resif dlo ki pa fon pa te montre okenn siy klowòks. Pli lwen analiz de done yo kolekte pandan kwazyè a, osi byen ke enfòmasyon satelit sou tanperati oseyan, revele ke blanchi a te koze pa yon grandisan nan tèrmoklin la, ki se akòz chanjman nan klima anplifye sik natirèl nan varyasyon.

Etid la mete aksan sou vilnerabilite nan ekosistèm koray mesophotic nan estrès tèmik epi mete aksan sou enpòtans ki genyen nan kontwole fon lanmè a fon lanmè. Rekiperasyon an nan gwo pòsyon nan resif la depi evènman an blanchi montre ke koray mesophotic gen potansyèl la refè, men tou soulve enkyetid sou enpak la nan evènman blanchi nan lavni sou mòtalite koray ak pèt divèsite biyolojik.

Chèchè yo te konkli ke elaji konpreyansyon nou sou enpak chanjman klima a sou koray dlo gwo twou san fon yo enpòtan anpil, paske ekosistèm sa yo rete lajman pa etidye. Enfliyans konbine El Niño ak Dipol Oseyan Endyen an ap vin pi grav enpak yo santi nan rejyon an, sa ki mete aksan sou bezwen pou plis rechèch ak efò konsèvasyon pou pwoteje abita kritik sa yo.

Sous:

- University of Plymouth: (pa gen okenn URL yo bay)

- EcoWatch: (pa gen okenn URL yo bay)