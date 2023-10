Dans la konplike ant sistèm nève ak iminitè: Sur nan aks nero-iminitè

By

Malgre yo se antite diferan, sistèm nève ak iminitè yo gen yon relasyon konplike entèdepandan. Dans konplike sa a ant de sistèm yo, ke yo rekonèt kòm aks neuro-iminitè a, jwe yon wòl enpòtan nan orchestration divès pwosesis fizyolojik nan sèvo a, po, ak aparèy gastwoentestinal. Kominikasyon ki genyen ant selil nan sistèm sa yo te kaptive syantis tankou Isaac Chiu, yon imunobiologist nan Harvard Medical School.

Rechèch Chiu a te konsantre sou dekouvwi entèraksyon konplèks ant selil T, mikroglia, ak bakteri nan yon kontèks neurodegeneration, enfeksyon bakteri po, ak enfeksyon mikwòb tankou menenjit, anthrax, ak kolit. Konklizyon li yo te fè limyè sou nouvo mekanis doulè ak enflamasyon, revele wòl newòn, selil iminitè, ak mikwòb nan pwosesis sa yo.

Doulè, yon kapasite fondamantal kò a pou santi danje, asosye byen ak sistèm iminitè a. Newòn Nociceptor, ki responsab pou medyatè doulè, kominike avèk selil iminitè yo atravè diafonia bidireksyon. Selil iminitè yo pwodui sibstans ki ka dirèkteman afekte nè yo, ki fè yo pi sansib a doulè. Nan vire, nociceptors magazen neuropeptides ke selil iminitè yo ka santi, enfliyanse konpòtman yo.

Ekip rechèch Chiu a te konsantre sou neropeptid tankou peptide ki gen rapò ak jèn kalsitonin (CGRP) ak entèraksyon yo ak selil iminitè yo, patikilyèman makrofaj, netrofil, monosit, selil T, ak selil B. Ekip la te dekouvri ke entèraksyon ant neropeptid sa yo ak reseptè selil iminitè yo ka afekte pwodiksyon cytokine, polarizasyon makrofaj, rekritman netrofil, ak repons selil T. Neropeptides sa yo jwe wòl regilasyon pwisan nan iminite.

Nan yon kontèks enfeksyon mikwòb, ekip Chiu a dekouvri apèsi kaptivan sou fason fib doulè ka detounen pa bakteri. Pou egzanp, nan menenjit ki te koze pa Streptococcus pneumoniae ak Streptococcus agalactiae, patojèn sa yo aktive newòn nociceptor atravè yon toksin ki fòme pò ki rele pneumolysin. Aktivasyon sa a rezilta nan pwodiksyon an nan CGRP, ki an vire siprime pwodiksyon an nan cytokin pwoteksyon pa macrophages, ki pèmèt bakteri yo siviv ak anvayi sèvo a pi fasil.

Atravè rechèch yo, Chiu ak ekip li a te kapab manipile aks neuro-iminitè a nan modèl bèt yo amelyore kapasite sistèm iminitè a pou konbat enfeksyon bakteri tankou menenjit. Lè yo vize entèraksyon molekilè espesifik ak lè l sèvi avèk apwòch in vivo ak in vitro, yo te jwenn apèsi sou entèraksyon konplèks ant newòn, selil iminitè, ak mikwòb.

Rechèch sa a gen enplikasyon enpòtan pou estrateji ki ka geri ou. Lè yo vize chemen doulè, tankou bloke CGRP, li ka posib pou amelyore repons iminitè kont enfeksyon. Konpreyansyon aks neuro-iminitè a ouvè yon nouvo domèn posiblite pou trete divès maladi ak enfeksyon.

