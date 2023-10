Modèl Oseyan Rejyonal ki baze sou done esansyèl pou planifikasyon, montre etid Lanmè Wouj

Yon etid resan chèchè nan King Abdullah University of Syans ak Teknoloji (KAUST) te mete aksan sou enpòtans ki genyen nan enkòpore done rejyonal byen grenn nan modèl oseyan pou planifikasyon egzat ak pran desizyon. Etid la te konsantre sou rejyon Lanmè Wouj la epi li te devlope premye rekonstriksyon istorik egzak sikilasyon Lanmè Wouj la lè l sèvi avèk yon modèl oseyan ki gen gwo rezolisyon.

Modèl tradisyonèl oseyan mondyal yo itilize kadriyaj koryas epi yo pa kapab bay analiz egzak sou pi piti lanmè rejyonal yo. Limitasyon sa a gen gwo enplikasyon finansye ak syantifik, paske endistri yo ak chèchè yo konte sou done mondyal ki pa pran karakteristik espesifik dlo rejyonal yo.

Pou adrese pwoblèm sa a, chèchè yo nan KAUST entegre tout done satelit ki disponib ak oseyan an situ, enkòpore batimetri amelyore ak anplwaye yon kadriyaj espasyal wo rezolisyon. Yo menm tou yo ajiste paramèt modèl oseyan yo atravè eksperyans sansiblite vaste. Rezilta a se te yon apwòch enfòmatik efikas ki te reprezante ensètitid epi ki te montre byen fizik Lanmè Wouj la.

Reanaliz Lanmè Wouj la revele nouvo karakteristik sikilasyon aktyèl, tanperati, salinite, ak konpòtman oseyan ki pa t evidan nan modèl mondyal yo. Li te repwodui avèk presizyon anomali sezonye yo, varyasyon interanyèl nan salinite, ak tandans tanperati ak nivo lanmè. Miyò, li te idantifye yon kouran transpò twa-kouch nan kanal Bab-al-Mandab an ete, ki te deja simulation kòm yon transpò de-kouch nan modèl mondyal yo.

Konklizyon yo nan etid sa a demontre enpòtans pou jenere modèl rejyonal egzat ak seri done lè l sèvi avèk done lokal yo pou pran desizyon, espesyalman an relasyon ak megadevlopman k ap fèt nan rejyon Lanmè Wouj la. Etid la mete aksan sou valè modèl oseyan rejyonal ki baze sou done pou amelyore konpreyansyon nou ak prediksyon modèl ak dinamik klimatik rejyonal yo.

Travay ekip rechèch la te pibliye nan Bulletin of the American Meteorological Society.

Definisyon:

– Reanaliz: Pwosesis pou itilize yon modèl nimerik pou jenere yon nouvo seri done sou kondisyon klima pase yo lè w asimile tout obsèvasyon ki disponib nan modèl la.

– Batimetri: Mezi pwofondè dlo nan oseyan, lanmè, oswa lak.

– Apwòch Ansanm: Yon metòd ki konbine plizyè simulation modèl pou bay yon reprezantasyon pi solid ak egzat nan sistèm yo ap etidye a.

Sous:

– Sanikommu, S., et al. (2023). Making the Case for High-Rezolisyon Rejyonal Ocean Reanalyses: Yon Egzanp ak Lanmè Wouj la. Bulletin of the American Meteorological Society, DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1

- "Modèl oseyan rejyonal ki baze sou done esansyèl pou planifikasyon, montre etid Lanmè Wouj." Phys.org, https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. Aksè 2 oktòb 2023.